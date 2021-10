https://cz.sputniknews.com/20211023/premek-se-k-vam-mohl-vic-vyladit-buresova-oblekla-dokonalou-robu-a-fanouskum-dosla-slova-16269593.html

„Přemek se k Vám mohl víc vyladit.“ Burešová oblékla dokonalou róbu a fanouškům došla slova

2021-10-23T16:50+0200

Eva Burešová se na svém instagramovém profilu pochlubila novým snímkem z poslední akce, na kterou vynesla nádhernou černou róbu až po zem. Doprovod jí dělal její partner, známý kuchař Přemek Forejt.A pod snímkem se to milými slovy a pochvalami jenom hemžilo.Podle některých jsou dokonce Eva a Přemek „nejvíc hot pár ever“.Velká část lidí navíc psala, že by Evu chtěli vidět i v reálu: „Ta představa vás vidět naživo!!!“A ozvaly se i známé osobnosti. Snímek Evě okomentovala například herečka Eva Decastelo, a to následovně: „Top!“Známý kadeřník českých celebrit Honza Kořínek jí pak zase vzkázal, že je prostě kost.Někteří z Evy doslova odpadávali: „Holky…Žijete?! Nebo jsem jediná, kdo už má za posledních 24 hodin minimálně 10. zástavu srdce?!“V komentářích se ale přece jen objevilo pár výtek a troška té kritiky. „No, nevím, Evi, moc se k sobě nehodíte,“ zaznělo například.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

