Ruský ministr obrany Šojgu prohlásil, že NATO stahuje síly k hranicím Ruska

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu reagoval na slova své německé kolegyně Annegret Krampové-Karrenbauerové o potřebě zadržet Rusko pomocí jaderných zbraní. 23.10.2021, Sputnik Česká republika

Berlín by si podle něj měl pamatovat, jak končí přesun sil k ruským hranicím.Zdůraznil, že „bezpečnost v Evropě může být pouze společná, bez porušení zájmů Ruska“.Krampová-Karrenbauerová dne 21. října v reakci na otázku, zda NATO uvažuje o scénářích zadržování Ruska pro regiony Baltského a Černého moře, včetně vzdušného prostoru s jadernými zbraněmi, řekla, že je třeba Moskvě dát jasně najevo, že západní země jsou ochotné „používat takové prostředky“.Ministryně tvrdí, že Moskva údajně systematicky narušuje vzdušný prostor těchto států, proto je třeba její ochraně věnovat zvláštní pozornost. Kromě toho obvinila Rusko z neustálých kybernetických útoků a podněcování migrační krize na hranici Běloruska a zemí EU.Rusko opakovaně prohlásilo, že nemá žádné agresivní plány proti žádným zemím. Všechny lety ruských letadel jsou prováděny v přísném souladu s mezinárodními pravidly pro využívání vzdušného prostoru nad neutrálními vodami, aniž by byly narušeny hranice jiných států.Dříve ruský ministr obrany uvedl, že NATO posiluje infrastrukturu podél hranic Svazového státu Ruska a Běloruska.Šojgu poznamenal, že Spojené státy převedly obrněnou brigádu pozemních sil a čtyři mnohonárodní praporové taktické skupiny do Polska a pobaltských zemí. Koalice také vytvořila divize NATO v Rumunsku, Polsku a Lotyšsku.Podle něj se počet prioritních sil NATO téměř zdvojnásobil - z 25 na 40 tisíc vojáků.O 30 procent se navíc zvýšil počet letů průzkumných a taktických letadel zemí NATO v regionech sousedících s Ruskem. Ministr obecně zdůraznil, že „intenzita operačního a bojového výcviku zůstává vysoká“.

