Škoda Auto si vytyčila cíl naočkovat všechny zaměstnance. Kdo nemá vakcínu, může přijít o práci

„Od začátku podporujeme očkování jako nej­účinnější způsob, jak se vrátit k normálnímu životu, a proto chceme motivovat a mimořádně ocenit ty kolegy, kteří chrání sebe i své okolí prostřednictvím očkování. Od 1. srpna 2021 je možné vysílat na zahraniční pracovní cesty pouze zaměstnance, kteří mají dokončené očkování proti covidu-19,“ potvrdila mluvčí automobilky Martina Gillichová.Dotyčná následně dodala, že „cílem je naočkovat všechny zaměstnance“.Do zahraničních závodů koncernu ovšem vyjíždějí obvykle tisíce zaměstnanců od techniků z vývoje, testování či výroby přes pracovníky laboratoří a marketingu až po management na všech úrovních. Chybějící vakcína by se ale u těch, kteří mají svou práci propojenou se služebními cestami do zahraničí, mohla stát překážkou pro výkon jejích pozic, a pracovníka by mohli přesunout jinam.Velká část zaměstnanců však už očkovaná je. Automobilka navíc velmi striktně dodržuje a kontroluje nejrůznější protiepidemická opatření od nošení roušek přes testování po dodržování rozestupů a dezinfekci.„Přijali jsme přes 80 opatření proti šíření nákazy ve všech areálech firmy a zavedli řadu postupů nad rámec povinných nařízení. Pravidla jsou ve Škoda Auto nastavena obvykle přísněji než vládní nařízení České republiky,“ uvedla Gillichová.Omezení výrobySvět dnes kvůli chybějícím čipům zažívá výpadek ve výrobě aut a nepříjemná situace postihla i tuzemskou automobilku. Škoda Auto se rozhodla pro razantní krok a zastavila výrobu nových vozů do doby, dokud se jí nepodaří dodávky čipů vyřešit. Dochází proto ke značnému zpoždění dodávky vozů a čekací doba se může protáhnout až na několik měsíců.Možné řešení pro ŠkoduTchajwanská společnost TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) postaví v Japonsku továrnu na výrobu polovodičů, aby se vypořádala s globálním problémem s nedostatkem čipů. Technogigant hodlá dlouhodobě uspokojit rostoucí poptávku automobilek a technologických firem, uvedla agentura Reuters. Zaměstnanci Škody se zatím obávají propouštění.Očekává se, že závod bude provozován společně se společností Sony Group Corp. a bude mimo jiné vyrábět polovodiče používané v automobilech, protože právě v tomto segmentu se nejostřeji projevuje deficit, vyvolaný zvýšenou poptávkou. Výroba v závodě pravděpodobně začne až koncem roku 2024.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

