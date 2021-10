https://cz.sputniknews.com/20211023/taliban-jedna-v-moskve-a-zapad-nikde-tahle-koncovka-se-nam-nadmiru-povedla-rika-zahradil-16273108.html

Tálibán jedná v Moskvě a Západ nikde. Tahle „koncovka" se nám nadmíru povedla, říká Zahradil

Tálibán jedná v Moskvě a Západ nikde. Tahle „koncovka“ se nám nadmíru povedla, říká Zahradil

V Moskvě se rozhoduje o Afghánistánu, a to bez USA i EU. Tak by se dala interpretovat středeční jednání zástupců sedmi zemí v ruském hlavním městě. 23.10.2021

Středečních jednání v Moskvě se zúčastnili zástupci radikálního hnutí Tálibán* a jedenácti zemí. Před začátkem mezinárodních rozhovorů se s Talibánci sešel ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.Připomeňme, že je to již potřetí, co v tomto formátu Rusko hostí jednání o Afghánistánu. Nicméně, je to první taková schůzka poté, co se radikálové zmocnili vlády v zemi.Ruský ministr varoval, že kvůli nestabilní situaci v Afghánistánu hrozí přelévání terorismu a obchodu s drogami do celého regionu. Lavrov dále vyjádřil naději, že se později k jednání připojí i Spojené státy. Moskva rovněž avizovala, že do Afghánistánu pošle humanitární pomoc.Ve středu místopředseda vlády tálibů Abdul Salam Hanafi prohlásil, že zasedání v moskevském formátu by mělo hrát velkou roli při řešení situace v regionu. Zástupci Tálibánu dále slíbili provedení reforem v zemi.Dne 20. října Lavrov oznámil, že je načase zmobilizovat zdroje světového společenství na poskytování ekonomické pomoci Afghánistánu. Ruská federace podle něj plánuje využít své možnosti prostřednictvím Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB) a Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS) v souvislosti se situací kolem Afghánistánu.* teroristická organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

afghánistán

2021

