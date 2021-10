https://cz.sputniknews.com/20211023/tchaj-wan-nam-nezajisti-ani-cipy-pro-skodovku-natoz-plyn-stefec-vyzval-k-priprave-na-tezkou-zimu-16267467.html

„Tchaj-wan nám nezajistí ani čipy pro Škodovku, natož plyn.“ Štefec vyzval k přípravě na těžkou zimu

„Tchaj-wan nám nezajistí ani čipy pro Škodovku, natož plyn.“ Štefec vyzval k přípravě na těžkou zimu

Analytik Jaroslav Štefec nedávno zažil 29 hodin bez elektřiny a ve svém příspěvku na Facebooku předpověděl zimu, hrozící nejen „blackouty“, ale možná i... 23.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-23T12:32+0200

2021-10-23T12:32+0200

2021-10-23T12:32+0200

česko

plyn

energetika

vláda

zima

parlamentní volby

jaroslav štefec

blackout

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/941/70/9417034_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_a163f36111980b0f52ca5d722bbe4114.jpg

Zpátky do doby kamenné? Příběh Štefce, který strávil více než jeden den bez elektřiny, připomíná katastrofický film: popisuje, jak se postupně vypínala zařízení pracující z elektřiny, zatímco ČEZ vyhlásila „kalamitní stav“, což znamená, že termíny oprav nejsou omezeny a mohou se protáhnout do nekonečna. Analytikovi také vadilo, že infolinka ČEZu, kde by se člověk mohl na informace doptat, prý nefungovala.Podle něj tak Česku nechybí jen „armáda, schopná bránit republiku, zdravotnictví, schopné zvládnout pandemii, nebo zemědělství, schopné zajistit dostatek potravin pro případ nouze a dobře zásobené státní hmotné rezervy.Výsledkem toho podle něj mohou být dlouhé zimní „blackouty“ a možná i „gazouty“, domnívá se. Dále předpovídá nebývalou poptávku po svíčkách a petrolejových lampách, a že komínařina se brzy stane vyhledávaným oborem úctyhodného řemesla zednického a kamnářského.Poté se dotkl výsledků parlamentních voleb. Podle jeho názoru jsou „zvnějšku řízeným pokusem o nevratné dotažení třicet let pečlivě připravované definitivní porážky jednotlivých zemí bývalého ‚východního bloku‘ a jejich (naší) přeměny v systém nesvéprávných exploatovaných kolonií“.Štefec vyjadřuje přesvědčení, že prakticky nikdo z nově zvolených politiků nemá představu o tom, jak řídit něco tak složitého, jako je stát. Podle něj totiž dotyční přemýšlí spíše v kategoriích „nutnost zrovnoprávnění LGBT“, „Green Deal nás zachrání“ nebo „EU je naše spása“, místo toho, „co udělat pro dostatek potravin“ nebo, „jak zajistit potřebné množství plynu na zimu“.„Bojím se, že TENTO způsob myšlení je partě politických hochštaplerů, kterým není stydno pokoušet se o likvidaci nemocného prezidenta republiky, nejen naprosto cizí, ale navíc i dokonale ukradený,“ uzavřel věc analytik.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, energetika, vláda, zima, parlamentní volby, jaroslav štefec, blackout