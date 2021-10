https://cz.sputniknews.com/20211023/tolik-krasy-lucie-borhyova-oblekla-mini-a-fanousci-sili-16266591.html

„Tolik krásy." Lucie Borhyová oblékla mini a fanoušci šílí

Venku zatím panuje stále ještě hezký podzim, který se může občas pochlubit i teplejšími dny. Toho, že bylo některé dny příznivé počasí, využila také oblíbená... 23.10.2021

Na instagramovém profilu této blonďaté krásky se objevilo několik nových fotografií. Lucie je na nich zvěčněna v mini sukních a jde vidět, že si tímto outfitem u svých příznivců „šplhla“.Na snímku má moderátorka černou koženou mini sukni, černý rolák, vysoké černé kozačky nad kolena a šedý kabátek. A nechybí ani její pověstný úsměv od ucha k uchu a celý look je doplněn vkusnými doplňky. A co na to fanoušci?A není se čemu divit. Lucce to totiž opravdu slušelo, což mnozí přiznávali i ve svých reakcích. Podle mnohých je totiž vskutku nádhernou ženou.Na dalším snímku, již z jiného dne, Lucie opět sáhla po sukni, kterou však nyní doplnila tygrovanou halenkou. A opět všechny okouzlila.A i zde se Lucka dočkala velkého množství lajků a několika komentářů.Další pak podotýkali, že nejen to, co má Lucie na talíři, vypadá velmi dobře. Jiní jí chválili oblečení a další, že má zase fajn životní filosofii.Lucie BorhyováLucie Borhyová je známá česká televizní moderátorka, která již od roku 1999 působí v pořadu Televizní noviny na TV Nova, kde je jejím partnerem Rey Koranteng.Diváci ji ale mohou od roku 2005 vídat také jako moderátorku magazínu Víkend. Objevila se i v několika filmech či seriálech jako Ulice, Comeback a další. Za svou kariéru získala mnoho diváckých a televizních ocenění.Pokud jde o její osobní život, Borhyová má dvě děti. Staršího syna Lucase Papadakise, který se narodil 11. prosince 2008, má s řeckým podnikatelem Nicem Papadakisem. V roce 2012 byl jejím partnerem sportovní redaktor TV Nova Michal Hrdlička, s nímž má dceru Lindu. Ani tento vztah však Borhyové nevyšel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

