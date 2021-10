https://cz.sputniknews.com/20211023/turecko-zacalo-od-usa-nakupovat-stihacky-f-16-16267836.html

Turecko začalo od USA nakupovat stíhačky F-16

Turecko začalo od USA nakupovat stíhačky F-16

Turecko zahájilo proceduru nákupu letounů F-16 od Spojených států amerických. V sobotu 23. října to oznámil ministr národní obrany této země Hulusi Akar. 23.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-23T13:11+0200

2021-10-23T13:11+0200

2021-10-23T13:11+0200

svět

letadlo

stíhačka

usa

turecko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1013/40/10134018_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_268aef58698df48befcc0f6c6e58e072.jpg

„Proces vyřizování objednávky dodávek letounů F-16 začal. Pozorně tento proces sledujeme. Posílení Turecka – to je růst obranné moci NATO,“ cituje slova Akara agentura Anadolu na své stránce na Twitteru.Dne 18. října šéf správy obranného průmyslu Turecka Ismail Demir připustil, že Ankara může od Moskvy koupit stíhačky Su-35 a Su-57, pozastaví-li Washington prodej Turecku stíhaček F-16.Recep Tayyip Erdogan včera promluvil o tom, že USA nabídly Turecku stíhačky F-16. Došlo k tomu poté, co dne 4. března 2020 USA vyloučily Ankaru z programu vývoje nové generace stíhaček F-35.Bílý dům nejednou varoval turecké vedení před zápornými následky nákupu zbraní od Moskvy. Dne 14. prosince 2020 Washington zavedl v rámci zákona O odporu nepřátelům Ameriky prostřednictvím sankcí omezovací opatření vůči Správě obranného průmyslu Turecka a jejímu šéfovi Ismailu Demirovi. Došlo k tomu po testování systémů S-400, které Ankara realizovala v říjnu roku 2020.V červnu 2019 nakoupilo Turecko od Ruska protiletadlové raketové systémy S-400.Turecký lídr tehdy poukázal na to, že se transakce uskutečnila, protože bývalý prezident USA Donald Trump a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg potvrdili právo Turecka vybrat si dodavatele zbraní.Ministr zahraničí Turecka Mevlüt Çavuşoglu ze své strany v říjnu roku 2019 prohlásil, že to bylo nutné, protože země neměla dříve vlastní systém PVO.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

usa

turecko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

letadlo, stíhačka, usa, turecko