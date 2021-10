https://cz.sputniknews.com/20211023/ukrajincum-je-predpovidana-energeticka-katastrofa-16261137.html

Ukrajincům je předpovídána energetická katastrofa

Ukrajincům je předpovídána energetická katastrofa

Bývalý ukrajinský ministr energetiky a ochrany životního prostředí Oleksij Oržel předpověděl v blízké budoucnosti postupné výpadky proudu v zemi. 23.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-23T06:56+0200

2021-10-23T06:56+0200

2021-10-23T06:56+0200

svět

ukrajina

plyn

moldavsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/16261244_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_b664297a10f573e3a218e88e64481607.jpg

„Pokud hovoříme o dostupnosti zemního plynu v plynových skladovacích zařízeních, mluvíme o energetické bilanci, dnes jsme překročili kritickou hranici. V uhelných skladech v tepelných elektrárnách už máme necelých 100 tisíc tun a mělo by tam být 2,7 milionu tun,“ řekl v pořadu Čtvrtého kanálu.Vyjádření současného vedení země k nákupu pohonných hmot jsou podle něj výrazně v rozporu s realitou.„Když jsem vedl ministerstvo, každý den jsem sbíral analytiku, informace o každém bodu, o železnici – není to jen tak, že existují dvě pozice: nějaké nasmlouvané objemy a skutečné objemy ve skladech tepelných elektráren,“ dodal Oržel.Již dříve bývalý náměstek Nejvyšší rady, generálporučík ukrajinského ministerstva vnitra Gennadij Moskal řekl, že pokud se Kyjev nedokáže domluvit s Moskvou o dalších dodávkách plynu, bude muset Ukrajina přejít na palivové dříví a slámu.V Moldavsku byl kvůli energetické krizi vyhlášen výjimečný stavMoldavský parlament na pátečním zasedání na návrh vlády zavedl výjimečný stav na 30 dní do 20. listopadu kvůli energetické krizi a problémům s dodávkami plynu, řekl místopředseda Michail Popšoj.Společnost Gazprom 1. října prodloužila o měsíc smlouvu s Moldavskem o dodávkách plynu. Společnost Moldovagaz 6. října informovala, že spotřeba plynu v Moldavsku dočasně převyšuje dodávky paliva z Ruské federace, což může také vést k problémům s dodávkou elektřiny. V zemi byl 13. října zaveden „výstražný režim“ kvůli situaci v plynárenství, což lze považovat za přípravný krok k vyhlášení nouzového stavu. Vláda v pátek požádala parlament, aby zavedl výjimečný stav, aby bylo možné rychleji přidělit prostředky z rozpočtu na nákup dalších objemů plynu k udržení tlaku v plynovodu.Podle přijatého rozhodnutí se zavádí speciální zrychlený režim pro nákup zemního plynu, prostředky na to budou přiděleny ze státního rozpočtu. Komise pro mimořádné situace bude mít právo přijmout veškerá mimořádná opatření k zajištění plynu pro republiku bez souhlasu parlamentu. V případě nutnosti lze zavést režim racionální spotřeby plynu a dalších energetických zdrojů. Kromě toho bude komise koordinovat informování obyvatelstva o situaci v oblasti plynu, o opatřeních k odstranění krize a o mechanismech podpory spotřebitelů. Kromě toho lze vytvořit nástroje pro rychlý výběr plateb od spotřebitelů za použitý plyn.Rozhodnutí zavést výjimečný stav podpořili poslanci vládnoucí strany Akce a solidarita. Opoziční blok Komunisté a socialisté a strana Šor se odmítly zúčastnit hlasování.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211022/eru-vybizi-klienty-posledni-instance-aby-co-nejrychleji-presli-ke-standardnim-dodavatelum-16255289.html

ukrajina

moldavsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, plyn, moldavsko