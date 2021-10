https://cz.sputniknews.com/20211023/vedci-vysvetlili-ktera-denni-doba-je-nejlepsi-k-ockovani-16264337.html

Vědci vysvětlili, která denní doba je nejlepší k očkování

Vědci vysvětlili, která denní doba je nejlepší k očkování

Aktivita lidského imunitního systému se mění v závislosti na denní době, došli k závěru vědci ze Ženevské univerzity (UNIGE) ve Švýcarsku a Univerzity... 23.10.2021, Sputnik Česká republika

Vědci provedli experiment na laboratorních myších a kulturách lidských buněk, během něhož sledovali dendritické buňky, které aktivně rozpoznávají antigeny - specifické fragmenty patogenů. Dendritické buňky po rozpoznání migrují do lymfatických cév, přes které se dostanou do lymfatických uzlin. Tam „představují“ detekovaný antigen dalším imunitním buňkám - T -lymfocytům, což vede k vytváření protilátek.Imunologové dospěli k závěru, že dendritické buňky se pohybují nejaktivněji na konci klidové fáze organismu, před obnovením aktivity. Pro myši je to den a pro lidi brzy ráno. Vědci se domnívají, že během očkování a protinádorové imunoterapie by měla být zohledněna denní doba, protože to může zvýšit účinnost procedur.V září vědci z Rockefellerovy univerzity dospěli k závěru, že očkování po uzdravení z covidu-19 vede k tvorbě „flexibilních“ protilátek v těle, což nám umožňuje získat „nadlidskou“ imunitu.Protilátky detekované u těchto pacientů jsou účinné proti šesti mutacím koronaviru, včetně variant delta a beta. Dokáží také překonat mutaci speciálně vytvořenou v laboratoři a obsahující několik kmenů najednou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

