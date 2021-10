https://cz.sputniknews.com/20211023/zemanova-kopecka-nesmyslna-obvinovani-ruska-ze-vsech-smrtelnych-hrichu-ted-dostanou-zelenou-16263744.html

Zemanová-Kopecká: Nesmyslná obviňování Ruska ze všech smrtelných hříchů teď dostanou „zelenou"

Zemanová-Kopecká: Nesmyslná obviňování Ruska ze všech smrtelných hříchů teď dostanou „zelenou”

Soudě podle všeho čeká ČR další „sametová revoluce", a to především v zahraniční politice. Vítězové se připravují revidovat její orientaci. 23.10.2021

Nebylo už ale Rusko vyloučeno z tendru na dostavbu Dukovan? O co tedy jde? O svůj názor se podělila se Sputnikem předsedkyně Institutu slovanských strategických studií ISSTRAS v Praze, publicistka Radmila Zemanová-Kopecká:Tak nejprve je třeba si připomenout, co je to onen Magnitského zákon. Podle něj mají být uvalovány finanční a vízové sankce na ruské činitele odpovědné za porušování lidských práv. V době svého vzniku, za vlády prezidenta Obamy, dostal název na počest ruského právníka Sergeje Magnitského, který obvinil skupinu vysokých hodnostářů z miliardových machinací na úkor fondu Hermitage Capital a ruského rozpočtu.Na druhé straně však byla a je i nyní tato společnost Ruskem obviňována z praní peněz a neplacení daní ve výši zhruba 5,4 miliard dolarů. Magnitský byl zatčen a po 11 měsících zemřel ve věznici. Údajně měl být umučen, ale jak už to bývá v těchto případech, bylo to spíše v oblíbené rovině „highly likely“ – tedy „s vysokou mírou pravděpodobnosti“, leč bez důkazů.Současné vyšetřování spíše směřuje k vyšetřovací verzi, že se jedná o odstraňování svědků, kteří by mohli ukázat na anglo-americkou hlavu Hermitage Capital – Williama Browdera. Postupně totiž umírají všichni, kdo se kolem toho nějak pohybovali. Rusko v tomto případě opravdu nemělo důvod si vytvářet „mučedníka“. Není proto vyloučeno, podle současné vyšetřovací verze v kauze Hermitage Capital, že se o Magnitského smrt mohl postarat někdo docela jiný než Rusko.Ze strany USA je to navíc hrubé vměšování do vnitřních záležitostí suverénního ruského státu. A navíc neuvěřitelná drzost, protože pokud jde o porušování lidských práv, například ve věznici Guantanámo ohýbají Američané právo a šlapou po lidských právech už přes 20 let. Vraždí po celém světě na základě vymyšlených důvodů a okrádají státy o jejich bohatství. S čistým svědomím lze říct, že jsou poslední, kdo by mohl mít jakékoli právo moralizovat o porušování lidských práv.Ovšem, a to bude nejspíš hlavním důvodem pro zavedení Magnitského zákona, USA dostaly na základě tohoto zákona možnost unášet a zatýkat ruské občany (tedy vydírat ruský stát) či uvalovat na Rusko sankce kdykoli se jim to zlíbí, stejně jako krást ruská aktiva, kdekoli a kdykoli se jim to zlíbí. Rusko, které na rozdíl od USA bohatne a sílí, je kostí v krku nejen americkému establishmentu, ale samozřejmě i rychle chudnoucí EU, proto se i ona rozhodla, že se k zákonu Magnitského přidá. No, a česká politická přichrochtávátka musejí být, samozřejmě, v první linii.Takže se v této souvislosti vraťme zpět do Česka. Způsob letošních voleb lze nazvat jakkoliv, jen ne čistým. Slepence různých rusofobních stran, které by se jinak nejspíš do sněmovny ani nedostaly (např. TOP09, KDU-ČSL), umožnil ústavní soud svým velmi zvláštním rozhodnutím. Tím ale tato klika mohla zahájit boj dokonce o vládní křesla. A v případě, že si navzájem neprokoušou hrdla ještě před usednutím do vlády, má se český národ na co „těšit“. O nějakém rozumném uspořádání rusko-českých vztahů nemůže být samozřejmě ani řeči. Nesmyslná obviňování Ruska ze všech smrtelných hříchů teď dostanou „vládní zelenou“. A Evropská unie? Ta se bude jako obvykle starat o své „staré“ země, takže země V4 a jim podobné budou jen dál používané jako „užiteční idioti“ i v útocích na Rusko.Návrh programu nové vládnoucí koalice je vlastně krokem k úplnému zmrazení vztahů s Ruskem. Nakolik racionální je toto rozhodnutí, jaké důsledky předpokládáte?Totální zmrazení rusko-českých vztahů samozřejmě nelze vyloučit. Toto vládní uskupení je opravdu arogantně nenávistné. Nejen vůči Rusku, ale i k vlastním občanům. Důsledky takového zmrazení ale mohou být tragické především pro řadové občany České republiky. Kvůli státní politice posledních 30 let přišla tato země o veškeré vlastnictví výrobních prostředků, především o finální výrobu. Byli jsme kdysi soběstační v zemědělství, ani to už není pravda. Tato země nemá vlastní průmysl ani vlastní banky.Západ nás vždycky zrazoval, ale tentokrát nemají Češi právo spoléhat se ani na pomoc Ruska. Inu, co si zvolili, to mají. Tato země bude nyní vydána všanc Západu, který tuto zemi vydrancoval, a už za velmi krátkou dobu zdejší lidé budou nuceni pochopit, že EU i USA mají své vlastní zájmy a nějaká Česká republika mezi ně určitě nepatří. Proto také jakýkoli pokus o osvobození z tohoto smrtícího objetí, který můžeme pozorovat u Maďarska a částečně i u Polska, vyvolává u Západu přímo hysterickou reakci. Západ i budoucí „česká“ vláda ale dobře vědí, že na tomto území žije ještě dost rozumných lidí, kteří si uvědomují i svou slovanskou podstatu i duchovní vazbu na Rusko a odmítají vnímat Ruskou federaci jako nepřítele na základě mainstreamových českých i západních smyšlenek. Jsou si ale vědomi i toho, že Rusko musí reagovat v zájmu své vlastní země, takže zrovna radostné perspektivy neočekávají.Týdeník Fórum zveřejnil maketu své nové obálky. Zde jsou shromážděni jakoby „přátelé Ruska“, kterým autoři říkají rusky: „До свидания!“ Tady jsou mezi ostatními prezident Zeman a premiér Babiš. Jak je ale možné je považovat za proruské, když právě za těchto politiků došlo ke skutečnému zmrazení česko-ruských vztahů? Zeman svou ruskou rétorikou, která mimochodem nikdy nebyla následována skutečnými činy, vyvolal pouze negativní postoj k Rusům.Tak týdeník Fórum rozhodně není nezaujaté či nezávislé médium, takže čekat nějakou rozumnou reakci by bylo poněkud scestné. A komu říká pan Šafr „na shledanou“? Babišovi se Zemanem? Tak ti měli a mají k „agentům Kremlu“ hodně daleko. Nebo snad ruské minoritě, které je zde nějakých 30 tisíc a stále odsud lidé odjíždějí? To už snad i těch běženců je zde více.Uvidíme, jak dlouho jim ten jejich „hrdinský jásot“ vydrží. S dvoumilionovým nákladem to bude nejspíš jepičí život. Krátkozrakost těchto „hrdinů“ je až zarážející. To opravdu nevidí, jak Západ čile obchoduje s Ruskem? Nevidí, že Česko prezentuje smyšlenou účast Ruska na kauze Vrbětice (i když jde nejspíš o tradiční maskování klasické rozkrádačky) a vyvolává diplomatický skandál, zatímco Němci dokončují spuštění Nord Streamu 2 a uzavírají s Ruskem další výhodné smlouvy? Jistěže vidí, ale jejich místa a platy jsou jim milejší než hledání pravdy.Od premiéra Babiše a prezidenta Zemana, zejména v posledních letech, se nějaký rozumný postoj doprovázený nějakým faktickým rozhodnutím, také nedal očekávat. Na rozdíl od Ruska má Česko parlamentní systém, nikoli prezidentský, a premiér Babiš je, jak se v Česku říká, „eurohujer“, což znamená absolutní loajalitu vůči EU, ne vůči vlastní zemi. Prezident Zeman, který je nyní v nemocnici, čelí dnes odporným útokům, takže mu spíše upřímně popřeji brzké uzdravení, protože „to“, co může přijít po něm, zdaleka nemusí být lepší.Vítězové mluví o návratu do politiky principů prezidenta Václava Havla, to znamená zaměření na ochranu lidských práv a občanskou společnost. Copak dosud Česká republika nedodržovala tyto demokratické principy ve své domácí i zahraniční politice? O co vlastně jde?Směr, který nastolil Václav Havel, a k němuž se chtějí vracet nynější „vítězové“, má jeden háček, tedy spíše pořádný hák. V době Havla byla tato země docela bohatá, ale dnes už tu takřka není co rozprodat či rozkrást. Pouhé drobky. Nebezpečnější by mohla být snaha o prolomení takzvaných Benešových dekretů, ale na to už doplatil nejeden z politiků, který se o to pokusil. A Havlovo heslo pravdy a lásky? Inu, toho jsme si užili vrchovatě, takže dnes je tato země chudá jako kostelní myš a tato vláda pod rouškou „obnovení“ občanských svobod je zjevně připravena tento národ připravit o poslední zbytky jeho důstojnosti. Vyčkejme, světová krize už nabírá na obrátkách, takže vládní slepenec se bude mít šanci předvést. A vymlouvat se na to, že o krizi nevěděl, nemá šanci, protože to už mu neuvěří ani babka z Horní Dolní. A Rusko? To se může jen v klidu dívat, jak se tato země pro arogantní rusofobnost své vlády řítí do horoucích pekel.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

česká republika

Jana Petrova

