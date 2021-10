Ať jsou Piráti rádi za jeden resort, prohlásil senátor za STAN. Skončí nakonec v opozici?

„Je veřejným tajemstvím, že láskou k Pirátům nehořím. Nevím, jakou budou mít roli při vyjednávání vlády, ale mělo by to být adekvátní k jejich volebnímu výsledku. Nemyslím si, že by to mělo být napůl se Starosty. Záleží, kdo se na jaké ministerstvo cítí. Jakákoliv vláda to bude mít těžké. I jedno pro Piráty je dost,“ prohlásil v Partii Hraba.