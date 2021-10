https://cz.sputniknews.com/20211024/az-prijde-novy-zeleny-udel-budou-cesi-proste-hladovet-k-takovemu-zaveru-vedl-novy-pruzkum-hampla-16276980.html

„Až přijde Nový zelený úděl, budou Češi prostě hladovět.“ K takovému závěru vedl nový průzkum Hampla

„Až přijde Nový zelený úděl, budou Češi prostě hladovět.“ K takovému závěru vedl nový průzkum Hampla

Sociolog Petr Hampl na svém twitterovém učtu okomentoval výsledky průzkumu zaměřeného na oblasti, ve kterých jsou Češi ochotni šetřit. Vyjádřil obavu, že Češi... 24.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-24T12:41+0200

2021-10-24T12:41+0200

2021-10-24T12:41+0200

česko

průzkum

potraviny

petr hampl

alkohol

inflace

ceny

hlad

šetření

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1052/83/10528356_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45712dcbe9621049b318f8066bd9d473.jpg

„Češi už počítají s tím, že až přijde Nový zelený úděl naplno, budou prostě trochu hladovět. Najíst se dosyta bude privilegium. Děkujeme, Evropská unie!“ napsal Petr Hampl na Twitteru.Reagoval tak na informace, které poskytla společnost Cofidis, že 30 procent Čechů vidí prostor k šetření hlavně u potravin, alkoholu a cigaret. Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 525 lidí, u dopravy a účtů za telefon, TV a internet vidí respondenti k úsporám jen minimální šanci. Rychle rostoucí inflace a očekávané další zdražování tak budou nutit Čechy k úsporám, plyne dál z průzkumu.Podle něj prostor ušetřit na dovolené letos uvedlo výrazně méně lidí, než tomu bylo před dvěma lety. Je pravděpodobné, že Češi se v důsledku předchozího velkého omezení cestování odmítají zatím dovolených vzdát a šetřit na nich, podotkl Křůpala. Část lidí naopak krize postihla natolik, že už si dovolené museli odepřít a tato oblast se jich pro možnou úsporu vůbec netýká.Nárůst cen v Evropě a Zelený údělMeziroční růst spotřebitelských cen v Česku v září potřetí za sebou výrazně zrychlil. Inflace stoupla na 4,9 procenta, což je o 0,8 procentního bodu více než v srpnu. Dále se tak drží na nejvyšší úrovni od roku 2008. Na růstu se podílelo zdražování pohonných hmot a bydlení i zvýšení cen potravin.Ekonomové upozorňují, že růst cen bude pokračovat i v následujících měsících.Podle slov ekonoma Lukáše Kovandy povede Zelený úděl k citelnému snížení úrovně života, hlavně střední třídy.Dodal také, že Zelený úděl může přivést k ekonomickému kolapsu Evropy.„Jsou to silná slova, ale myslím, že to hrozí. Protože zátěž na střední vrstvu bude obrovská, jestliže to projde tak, jak je to navrženo. Je to něco jako střelba do vlastní nohy, to je v podstatě kolaps. Ale nemyslím si, že by to měl být konec světa,“ prohlásil ekonom.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

průzkum, potraviny, petr hampl, alkohol, inflace, ceny, hlad, šetření