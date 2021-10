Bagárová uzemnila fanoušky, kteří nadávali její dcerce. Jste jedno velký a bezvýznamný h*vno, řekla

https://cz.sputniknews.com/20211024/bagarova-uzemnila-fanousky-kteri-nadavali-jeji-dcerce-jste-jedno-velky-a-bezvyznamny-hvno-rekla-16277926.html

Zpěvačka Monika Bagárová musela čelit nepříjemným poznámkám na adresu své malé dcerky Rumii. Stalo se tak poté, co na eXtra.cz vyšel článek, ve kterém se... 24.10.2021, Sputnik Česká republika

Nedávno vyšel na zmiňovaném portálu článek týkající se Moniky Bagárové a její malé holčičky, jehož součástí byly i aktuální fotografie. Malou Ruminku, která letos v květnu oslavila své první narozeniny, redaktor a autor článku označil za velmi roztomilou holčičku. To však ale zřejmě neměl dělat, protože některé uživatele sociální sítě tím popudil a ti psali pod příspěvek na Instagramu ošklivé komentáře.Mnozí například uváděli, že dcera Bagárové a MMA zápasníka Makhmuda Muradova, rozhodně „roztomilá“ není a začali ji urážet.To však nebylo vše. Někteří zcela ztratili lidskost a soudnost a sedmnáctiměsíční holčičku, která je velmi šikovná, „odměnili“ mnohem horšími slovy.Monika se ale zřejmě na takové odporné komentáře již nemohla dívat a věc nenechal jen tak. Došla jí totiž trpělivost a pro všechny, kteří se pustili do její holčičky, měla tvrdý a jasný vzkaz.Nicméně, na síti se objevilo spousta podpůrných komentářů, v nichž se uživatelé zastali Moniky a malé Ruminky.Zmiňme, že pod příspěvkem na Instagramu, který byl umístěn na profilu eXtra.cz, byly nakonec raději smazány a vypnuty komentáře.Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantické filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Pokud jde o osobní život, jejím partnerem je Machmud „Mach“ Muradov, česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Muradov se narodil v sovětském Tádžikistánu a pochází z rodiny tádžických Uzbeků. Střídavě žije v Praze, v uzbecké Buchaře a v nevadském Las Vegas. Za zmínku stojí, že Mach nyní bojuje ve střední váze a je první uzbecký zástupce v elitní americké profesionální soutěži UFC, taktéž první MMA bojovník na světě, jenž se stal členem The Money Teamu, atletické stáje nejbohatšího bojového sportovce na světě, boxera Floyda „Money“ Mayweathera juniora. V minulosti byl šampionem ve střední váze několika českých MMA organizací.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

