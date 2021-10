https://cz.sputniknews.com/20211024/basta-nova-vlada-se-nikdy-nezbavi-nalepky-bruselskych-kolaborantu-to-ji-ale-nakonec-uplne-znici-16278847.html

Bašta: Nová vláda se nikdy nezbaví nálepky bruselských kolaborantů. To ji ale nakonec úplně zničí

Exdiplomat a poslanec SPD Jaroslav Bašta v komentáři pro Prvnizpravy.cz tvrdí, že parlamentní volby v ČR se kvůli kauze Pandora Papers de facto odehrály v... 24.10.2021, Sputnik Česká republika

Bašta se drží toho názoru, že Česká republika v důsledku „divoké privatizace“ v devadesátých letech úplně ztratila svoji samostatnost. Poukazuje na to například skutečnost, že v roce 2017 některé agentury vyškrtly Česko ze seznamu vyspělých zemí ze dvou hlavních důvodů.„Jinými slovy, v naší vlastní zemi nám ve skutečnosti již nic nepatří, protože od roku 1993 objem majetku v cizích rukou stoupl sedmkrát a zahrnuje všechny přirozené monopoly (voda, energie), český majetek zůstal objemově stejný, ale zahrnuje méně důležitá, až zbytná odvětví,“ podotýká.Nadnárodní firmy s hojnou německou účastí však k údivu Bašty nikdy otevřeně nezasahovaly do české politiky. „Možná podcenili výsledky voleb v roce 2017, kdy se spolehli na své posluhovače, že je účelovým trestním stíhání zbaví nedostatečně loajálního předsedy ANO Andreje Babiše. Nezdařilo se, dokonce se stal premiérem a hrozilo, že bude pokračovat ještě jedno volební období,“ poukázal Bašta.Tentokrát se však podle diplomata poprvé v historii ČR odehrál předvolební podraz, který pomohl vítězství opozice a byl přitom uskutečněn de facto v zahraniční režii.„Pomohl, ale dnešní triumfující vítězové voleb se již nikdy nezbaví nálepky kolaborantů s cizí mocí. Normálně by se na to asi brzo zapomnělo, ale protože se nacházíme v předvečer Matky všech krizí, se kterou jejich vláda bude spojována, asi by se měli začít bát již od konce příštího roku,“ varuje Bašta.Tzv. vláda bruselské pětky bude totiž podle něj muset řešit ekonomické potíže nesrovnatelně horší, než byla krize z roku 2008.Hlavní otázka při katastrofickém scénáři podle něj zní: „Kolik black outů bude třeba, aby rozvalily Evropskou unii a její Green deal? Protože o viníkovi krize žádné pochyby nebudou.“A to podle Bašty jistě bude mít dopad na českou politickou scénu, a to prý asi stejný jako v roce 1989.„Naše eurohujerská politická reprezentace bude zase poslední, komu dojde, co se vlastně děje. Pak tu ovšem kromě Pirátů nezbude žádná proevropská strana a jako největší vlastenci se budou prezentovat STANaři a lidovci, kteří si jako první najdou nového protektora,“ poznamenal.Přesto chce Bašta zůstat optimistou. „Věřím, že i tak se podaří dát dohromady vládní většinu, která zahájí obnovu národního státu podobným způsobem jako Poláci a Maďaři. Jiná cesta z nastávající krize neexistuje,“ končí svůj komentář Jaroslav Bašta.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

