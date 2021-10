https://cz.sputniknews.com/20211024/clenka-piratu-pogratulovala-konecne-a-cesky-twitter-vybuchl-ostrymi-slovy-se-nesetrilo-16276427.html

Členka Pirátů pogratulovala Konečné a český Twitter vybuchl. Ostrými slovy se nešetřilo

Členka Pirátů pogratulovala Konečné a český Twitter vybuchl. Ostrými slovy se nešetřilo

Po rezignaci dlouholetého lídra KSČM Vojtěcha Filipa byl včera zvolen nový předseda této strany. V tomto případě se jedná o výjimečnou událost, neboť poprvé v...

Politička nyní přijímá vřelé gratulace, a mezi těmi, kdo se k této události vyjádřil, se dokonce ocitla i členka České pirátské strany a europoslankyně Markétka Gregorová.„Gratuluji své kolegyni Kateřině Konečné k postu předsedkyně. Musím ale poukázat na typický příklad tzv. skleněného útesu: na vedoucí pozice jsou ženy pouštěny až ve chvíli největší krize dané instituce. Ráda bych, abychom měli předsedkyně jako běžný prvek politiky, ne krizovou výjimku,“ napsala Gregorová na Twitteru.Po zveřejnění tohoto příspěvku se Gregorové okamžitě dostalo velkého množství negativních reakcí od voličů. Sledující totiž byli mimořádně překvapeni gratulacemi na adresu nové předsedkyně KSČM ze strany členky Pirátů. Lidé to vyhodnotili zejména jako projev sympatie a solidarity s ideovým základem, na kterém se Komunistická strana drží. Slušný člověk ale prý nemá s komunisty sympatizovat.„Upřímně? Vždycky jsem si o Vás myslel, že jste úplně blbá. Ale teď jste to posunula na další level a zařadila se po bok takových formátů, jako je Malačová. Výborně. Gratuluji,“ reagoval rozčarovaně George Haidar.„Šéfka extrémistické strany je vaše kolegyně?? Jsem čím dál radši, že jsem na PirStan kandidátce kroužkovala…“ sarkasticky poznamenala uživatelka s přezdívkou jsemRoztržitá.„Gratulujete stalinistické zrůdě? Začínám mít radost z volebního debaklu Pirátů. Aspoň elementární úctu byste měla mít ke všem obětem komunismu, ale Vy byste ve své falešné slušnosti poblahopřála i „panu“ Hitlerovi…“ uvedl další uživatel.Gregorová se pak v reakci na takto negativní zpětnou vazbu pokusila vysvětlit, že gratulace není totéž, co projev názorové solidarity.V komentářích se pak nakonec ozvala i sama Kateřina Konečná.„Je mi upřímně líto, že se vám dostává tak negativní odezvy jenom kvůli tomu, že jste se zachovala slušně a pogratulovala jste. Obě víme, že ženám se nadává lehce, ale i tak mě to mrzí. Přeji jenom to dobré,“ napsala nově zvolená předsedkyně KSČM.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

