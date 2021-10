https://cz.sputniknews.com/20211024/divaci-odhalili-tajemstvi-v-prvni-epizode-popularniho-serialu-squid-game-16282303.html

Diváci odhalili tajemství v první epizodě populárního seriálu Squid Game

Diváci odhalili tajemství v první epizodě populárního seriálu Squid Game

Uživatelé Netflixu v první epizodě velmi populárního korejského seriálu Squid Game (česky Hra na oliheň) odhalili tajemství. Informoval o tom britský deník The... 24.10.2021, Sputnik Česká republika

Ve finální epizodě se ukáže, že Oh Il-nam, postava televizního seriálu, který je přezdíván „Stařík“,je ve skutečnosti strůjcem smrtících zkoušek.Ten pravděpodobně zemře v šesté sérii, ale vrátí se ve finále, kde řekne hrdinovi Seong Gi-Hunovi, že hry vytvořil poté, co mu byla diagnostikována rakovina mozku. Il-nam to podle svýchudělal údajněproto, aby se „cítil naživu“.Diváci však upozornili na chování hrdiny během zkoušky „Červené světlo, zelené světlo“. Poznamenali, že muž při běhu nevypadá nijak vyděšeně, přestože ho robot zastřelí, pokud zaznamenájeho kroky.Jak uvádí deník The Independent, v jedné fázi se Il-nam hýbe, ale robot ho nezabije. Podle fanoušků seriálu to tedy dokazuje, že hra svého tvůrce „chrání“ po celou dobu.Již dříve bylo uvedeno, že seriál Squid Game se stal nejpopulárnějším projektem v celé historii Netflixu. Od premiéry tuto TV show vidělo již 111 milionů diváků.Squid GamesHra na oliheň je velmi populární seriál, který je necelý měsíc od premiéry, která proběhla na Netflixu dne 17. září, číslem jedna na této streamovací službě.Podle zápletky hrdinové série, z nichž se mnozí potýkají s finančními potížemi, bojují o velkou peněžní výhru a účastní se her o přežití. Pokud se hráčům podaří vyhrát šest dětských her, získají přes osm set milionů korun. Pokud prohrají, čeká je smrt. I přes svůj brutální obsah kraluje tato minisérie ve více než devadesáti zemích, včetně Česka.Streamovací služba Netflix byla založena v roce 1997 a sídlí v Los Gatos v Kalifornii. Od roku 2013 natáčí také vlastní filmy, seriály a televizní programy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

