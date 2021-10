https://cz.sputniknews.com/20211024/facebook-klesa-hloubeji-do-krize-dalsi-informator-obvinil-spolecnost-z-protipravniho-jednani-16270989.html

Facebook klesá hlouběji do krize. Další informátor obvinil společnost z protiprávního jednání

Facebook klesá hlouběji do krize. Další informátor obvinil společnost z protiprávního jednání

Nový informátor obvinil společnost Facebook z vědomého propagování nezákonné činnosti, šíření nenávistných projevů a konspiračních teorií. Zaměstnanci... 24.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-24T06:39+0200

2021-10-24T06:39+0200

2021-10-24T06:39+0200

facebook

extremismus

svět

sociální síť

obvinění

únik informací

mark zuckerberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/326/86/3268606_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6baad77abce80f4031f9f1d2ede545a1.jpg

Bývalý zaměstnanec společnosti nedávno zaslal americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) stížnost, ve které podrobně popsal, jak představitelé Facebooku často nechtějí dbát na dodržování bezpečnostních pravidel na sociální síti ze strachu, že by tím rozzlobili Donalda Trumpa a jeho spojence nebo celkově omezili růst společnosti.Zaměstnanec uvedl, že Facebook vůbec neřeší nebezpečné a kriminální chování na svých platformách, a tím umožňuje rozkvět teroristického obsahu, prodeje drog, nenávistných projevů a dezinformací. Zároveň ale společnost selhává v tom, aby dostatečně varovala investory před možnými riziky, když se tyto problémy objeví.Tato tvrzení se shodují s nedávným prohlášením bývalé produktové manažerky Facebooku Frances Haugenové o tom, že společnost opakovaně preferovala zisk před veřejnou bezpečností. Haugenová se dříve také přiznala, že stojí za únikem informací, jež byly základem pro sérii negativních článků o Facebooku v listě The Wall Street Journal.Informace sdílená v uniklých dokumentech nabízí hlubší zkoumání šíření dezinformací a konspiračních teorií na platformě, zejména v souvislosti s americkými prezidentskými volbami v roce 2020.Dokumenty ukazují, že zaměstnanci Facebooku před volbami a po nich opakovaně upozorňovali na obavy, když se Donald Trump pokusil falešně zvrátit vítězství Joea Bidena. Podle New York Times jeden vědec zabývající se firemními daty řekl spolupracovníkům týden po volbách, že 10 % všech příspěvků s názory na politické dění v USA falešně tvrdily, že hlasování bylo podvodné. Při pokusu zaměstnanců upozornit vedení společnosti na tuhle okolnost však nenásledovalo žádné řešení situace.Interní dokumenty také vypráví o zjištění výzkumníků Facebooku, které hovoří o tom, že doporučovací nástroje platformy opakovaně tlačily uživatele k extremistickým skupinám, a také skupinám šířícím nepodložené konspirační teorie. Manažeři a vedoucí pracovníci to prý ale také ignorovali.Únik interních dokumentů společnosti Facebook do médií a výpověď Haugenovév americkém Senátu způsobily velkou PR krizi sociální sítě, vzhledem k čemuž její zakladatel sociální Mark Zuckerberg nyní dokonce plánuje projednat přejmenování společnosti.Facebook kromě toho čelí také tlaku zákonodárců na různých frontách, a to například v souvislosti s novoulegislativou Kongresu čekající na projednání, a také kvůli žalobě podané americkým generálním prokurátorem a žalobě nové předsedkyněFederální obchodní komise Liny Khanové.Kritici Facebooku tvrdí, že stále se objevující nové důkazy protiprávního jednání jen zdůrazňují potřebu regulovat platformu.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

https://cz.sputniknews.com/20211014/studie-objasnila-jak-si-generalni-reditel-facebooku-koupil-americke-prezidentske-volby-16161848.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, extremismus, sociální síť, obvinění, únik informací, mark zuckerberg