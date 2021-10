https://cz.sputniknews.com/20211024/forbes-napsal-o-specialni-operaci-nato-u-ruskych-hranic-16281906.html

Forbes napsal o speciální operaci NATO u ruských hranic

Forbes napsal o speciální operaci NATO u ruských hranic

Americké vojenské letectvo v rámci nácviku pro případ války s Moskvou vyslalo stíhačky F-16 na letiště nejblíže ruským hranicím na ostrově Šemja. Napsal o tom... 24.10.2021, Sputnik Česká republika

V článku se uvádí, že od května letošního roku provádí velení amerického letectva cvičení na Aljašce. Hlavním úkolem je nacvičit přistání a vzlet na co největším počtu malých letišť.„Toto cvičení bylo nácvikem totální války s Ruskem. Letectvo očekává, že Rusové během války zaútočí na velké základny balistickými a okřídlenými raketami,“ vysvětlil expert v článku.Letectvo tak může v případě konfliktu zaručit, že alespoň některá letadla bombardování přežijí a budou se moci bránit.Autor textu uvedl, že vojenská základna na ostrově Šemja se nachází v ideálním místě pro zachycování ruských vojenských letadel nad vodami Beringova moře.„Tento ostrov je jen 200 mil (322 kilometrů) od ruského pobřeží. Žádné jiné americké letiště, ani letadlová loď, nedokáže umístit letadla tak blízko Ruska,“ zdůraznil Forbes.Podle Axe je let na Šemju riskantní, protože letiště je vzdálené a piloti budou muset bojovat s neustálými mlhami a bouřkami.NATO soustavně stahuje síly k hranicím Ruské federace na pozadí výzev k vojenskému omezování Ruska. Uvedl to včera ministr obrany Sergej Šojgu v reakci na prohlášení německé ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerové.Výsledky implementace „zadržovacího“ plánu NATO v Afghánistánu označil za katastrofu. „Realizace ‚zadržovacího‘ plánu NATO v Afghánistánu navíc skončila katastrofou, se kterou se nyní potýká celý svět,” prohlásil ministr.21. října německá ministryně obrany v pořadu rozhlasové stanice Deutschlandfunk v rámci odpovědi na otázku, zda NATO uvažuje o scénářích zadržování Ruska pro regiony Baltského a Černého moře, včetně vzdušného prostoru s jadernými zbraněmi, prohlásila, že NATO musí dát Rusku jasně najevo, že aliance je připravena použít i takové prostředky, aby to mělo včasný odstrašující účinek a aby nikoho nenapadlo napadnout například pobaltské regiony nebo partnery NATO v Černém moři. Kramp-Karrenbauerová zdůraznila, že to je hlavní myšlenka NATO, která bude přizpůsobena současnému chování Ruska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

