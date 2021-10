https://cz.sputniknews.com/20211024/lekar-prozradil-dve-potraviny-ktere-pomahaji-zbavit-se-spatneho-cholesterolu-16275726.html

Lékař prozradil dvě potraviny, které pomáhají zbavit se špatného cholesterolu

Za tímto účelem je, podle jeho slov, třeba konzumovat dostatečné množství bílkovin a vlákniny, kterou ve velkém množství najdeme například v otrubách. Na tento seznam dotyčný zařadil také pektiny, které se zase tvoří v později sesbíraných jablkách.„Tyto tmavé skvrny lze seříznout, dát do sklenice, ale bez cukru, pak zmrazit a poté konzumovat. Obsahují velké množství pektinů,“ upřesnil Kovalkov.Zdravotník rovněž poradil vyškrtnout z jídelníčku rychlé sacharidy a ponechat v něm ty složité.„Množství sacharidů by nemělo překročit 110-115 gramů denně. (…) Ideální by to samozřejmě bylo vypočítat pro každého člověka individuálně, s ohledem na jeho fyzickou a psychickou zátěž,“ vysvětlil lékař.Kovalkov rovněž poradil odstranit chronické problémy, jež způsobují reaktivní zánět související se zvýšenou hladinou cholesterolu, jako je zánět Highmoreovy dutiny, kolitida, enteritida, gastritida, a nemocné zuby.Připomeňme, že již dříve britský deník Express uvedl dvě věci, jež svědčí o vysoké hladině cholesterolu.Mohou o tom svědčit „tukové hrbolky“ na tváři známé jako xantomy. Nacházejí se kolem víček a rostou několik měsíců.Dalším symptomem zvýšeného cholesterolu mohou být, podle názoru vědců, šedobílé kruhy kolem oční rohovky, které lékaři nazývají rohovkový oblouk.Tyto příznaky mohou rovněž svědčit o hypercholesterolémii, dědičném faktoru, kdy játra špatně štěpí nadbytečný cholesterol.Express také vyjmenoval faktory ovlivňující hladinu cholesterolu. Zvýší se při neúměrné konzumaci potravin s velkým obsahem nasycených tuků, při nedostatku tělesných aktivit, kouření a neúměrné konzumaci alkoholu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

