Média se dozvěděla o stížnostech na práci zbrojařky při natáčení filmu Rust

Hannah Gutierrezovou-Reedovou, odbornici na zbraně filmu Rust, při jehož natáčení hollywoodský herec Alec Baldwin nešťastnou náhodou zastřelil kameramanku... 24.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle informovaných zdrojů bylo již v minulosti pozastaveno natáčení při práci na westernu The Old Way, v němž hlavní roli ztvárnil známý americký herec Nicolas Cage, kvůli tomu, že Gutierrezová-Reedová dala pistoli jedenáctileté herečce bez příslušné prověrky. Zdroje rovněž obvinily Gutierrezovou-Reedovou z nedbalosti a nedostatečné kontroly zbraní při natáčení.„Byla nedbalá s pistolemi, stále jimi mávala… Několikrát se stalo, že nabila zbraň slepým nábojem, ale udělala to tak, že jsme mysleli, že to není bezpečné,“ sdělil zdroj z natáčecího týmu The Old Way.The Daily Beast píše, že při natáčení filmu Rust měl natáčecí tým co do činění s neplánovanými výstřely zbraně, kterou předala hercům Gutierrezová-Reedová, a to minimálně dvakrát. Při natáčení nejednou přicházely stížnosti. Někteří členové týmu opustili plac několik hodin před vraždou kameramanky kvůli nespokojenosti s prací zbrojařky.Účastníci projektu obviňují, podle zdrojů, z tragického incidentu také pomocníka režiséra Davea Hallse, který předal nabitou pistoli Baldwinovi, a řekl, že je její použití bezpečné. Podle účastníků natáčení měl Halls také zkontrolovat pistoli, než ji předá herci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

