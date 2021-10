https://cz.sputniknews.com/20211024/opet-alkohol-liberal-odhalil-podle-sefky-trikolory-svou-pravou-tvar-v-tweetu-o-neockovanych-16281551.html

„Opět alkohol?“ Liberál odhalil podle šéfky Trikolóry svou pravou tvář v tweetu o neočkovaných

„Neočkovaní neumírají dostatečně rychle.“ S tímhle příspěvkem dnes na Twitteru přišel Tomáš Etzler, bývalý zpravodaj České televize a produkční CNN, a hned tím... 24.10.2021, Sputnik Česká republika

Novinář chtěl pravděpodobně vyjádřit myšlenku, že v situaci, kdy by virus způsoboval větší úmrtnost neočkovaného obyvatelstva, by se víc lidí začalo očkovat a rychleji by tedy skočila pandemie, ale nepovedlo se mu to vyslovit korektním způsobem, jak si myslí převážná většina uživatelů.„To je nebezpečný tweet. Přát jakékoli skupině obyvatel smrt, nebo litovat, že neumírají dostatečně rychle, je zcela mimo slušnou a svobodnou společnost. Toto je již za hranou svobody slova,“ reagoval Viktor Pavlík.„Celkem jsem sledoval Vaši práci, býval jste profesionál. Ale tímto výrokem jste zahodil vše dobré. I když budu hledat cestu, „co tím chtěl básník říci“, tak je ten výrok dost mimo,“ tvrdí Martin.Na výrok novináře upozornila na svém Facebooku také předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková, která rovněž jakopředchozí komentující neshledala v textu žádné známky humanistického vztahu k lidem.„Tohle jsou přesně ty momenty, kdy se obnažují lidské charaktery…“ uvedla Majerová Zahradníková.Poté, co jeden z uživatelů v reakci na její komentář vyjádřil předpoklad, že si novinář pravděpodobně myslí, že za jeho nezdařilosti v životě můžou neočkovaní, šéfka Trikolóry dodala své úvahy ohledně důvodů, které by novináře mohly přimět k takto tvrdému vyjadřování.Na tweet Etzlera zareagovala posléze i poslankyně za SPD Karla Maříková, která vyjádřila svou lítost nad tím, že veřejné osobnosti svým počínáním neváhají přispívat k ještě větší rozpolcenosti společnosti.„Pan Etzler tímto statusem jen podporuje sílící rozdělování lidí a nenávist vůči neočkovaným,“ tvrdí Maříková.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

