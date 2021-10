https://cz.sputniknews.com/20211024/pakistan-poskytuje-pomoc-talibanu-v-boji-s-islamskym-statem-16276776.html

Pákistán poskytuje pomoc Tálibánu v boji s Islámským státem

Pákistán poskytuje pomoc Tálibánu v boji s Islámským státem

Pákistán poskytuje pomoc radikálnímu hnutí Tálibán*, které přišlo k moci v Afghánistánu, v boji s teroristickým hnutím Islámský stát* IS). Píše o tom list The... 24.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-24T11:53+0200

2021-10-24T11:53+0200

2021-10-24T11:53+0200

svět

pákistán

tálibán

terorista

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/16044433_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7af8d037c7e916fd0cd5dceec12a355f.jpg

Podle listu Pákistán používá neoficiální výzvědné kanály pro pomoc tálibáncům v boji proti IS, a sice za účelem předání výzvědných dat a poskytnutí technické podpory v boji s teroristy. Pákistán předává zejména původní informace, pomáhá sledovat telefonní a internetové komunikace, aby objevil členy IS a jejich operační střediska.„Pákistán je náš bratr, podporuje nás v mnoha věcech, včetně toho, že se dělí o informace a výzvědné údaje (o IS, pozn. red.). Kdyby se USA a ostatní svět s námi dělily o informace, dokázali bychom porazit Daiš (arabský název teroristického hnutí IS, pozn. red.) během několika dní,“ řekl v rozhovoru pro noviny jeden z lídrů Tálibánu.Avšak podle názoru zástupce hnutí Bilala Karimiho Tálibán nepovažuje Islámský stát za vážnou hrozbu, a pro boj s ním nepotřebuje pomoc zvenčí.Přitom jsou, podle slov jednoho pákistánského úředníka, styky mezi dvěma stranami spíše neformální diskuzí, než stálým partnerstvím ve výměně výzvědných údajů.Noviny píšou, že Pákistán „je, jak se zdá, jedním z mála států, který přímo pomáhá tálibáncům v boji s IS. Podle slov bývalých a dnešních amerických úředníků komplikují výměnu výzvědných údajů s hnutím regionální boje, hluboce zakořeněná nedůvěra, a chyby Tálibánu v otázce boje s terorismem“. Bez diplomatické a vojenské přítomnosti nemá USA tolik možností pro shromáždění informací.Noviny rovněž zdůraznily, že od okamžiku stažení amerických vojsk udržovaly výzvědné služby úřední a neúřední styky s tálibánci, a že se americká strana pravidelně snaží předat Kábulu údaje o operacích IS. Nicméně, dle amerického úředníka o to tálibánci neprojevují zájem, ale nedůvěru vůči poskytnutým informacím, anebo nevědí, jak je mají použít.Tálibán zaktivizoval na začátku srpna útok na vládní afghánskou armádu, dne 15. srpna vstoupil do Kábulu, a příští den prohlásil, že válka je ukončena. Dva poslední srpnové týdny probíhala masová evakuace z kábulského letiště, které bránili američtí vojáci, občanů západních států a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, což znamenalo konec téměř dvacetileté přítomnosti USA v Afghánistánu. Dne 6. září učinil Tálibán prohlášení, že pod kontrolu převzal Pandžšír, poslední ze 34 afghánských provincií.* teroristická organizace zakázané v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20211023/taliban-jedna-v-moskve-a-zapad-nikde-tahle-koncovka-se-nam-nadmiru-povedla-rika-zahradil-16273108.html

pákistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pákistán, tálibán, terorista