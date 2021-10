Peskov: Rusko odmítlo spolupráci s NATO

https://cz.sputniknews.com/20211024/peskov-rusko-odmitlo-spolupraci-s-nato-16279086.html

„Zde je také důležité poznamenat, že navzdory agresivitě tohoto bloku Rusko vždy bylo pro rozvoj vztahů. Až nyní, když už je očividné, že veškeré naše úsilí je marné, jsme právě udělali oficiálním to, co bylo realitou,“ řekl Peskov v pořadu Moskva. Kreml. Putin na televizním kanálu Rossija 1.NATO považuje Rusko za svého protivníka, proto v odmítnutí vztahů s organizací není nic hrozného, dodal Peskov.„Žádná mírumilovná prohlášení ani žádná kamufláž této agresivní orientace NATO nemohou skrýt pravý účel tohoto bloku. Je to agresivní blok, který nás považuje za protivníka. A proto se nestane nic hrozného, pokud v souvislosti s vyostřením agresivity, na pozadí takových prohlášení, že hlavním úkolem je nás brzdit, jednoduše odmítneme tyto vztahy,“ řekl tiskový tajemník prezidenta RF.Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov předtím oznámil, že Moskva od 1. listopadu pozastaví práci své stálé mise při alianci. Je to reakce na snížení počtu zaměstnanců stálé mise Ruské federace v bloku.Peskov promluvil o perspektivách setkání Putina s BidenemSetkání ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a Joe Bidena v dohledné době je možné, uvedl tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov.„Jakmile se prezidenti rozhodnou, budeme vás okamžitě informovat, ale zatím nebudeme předbíhat. Předpoklad, že další kontakt na nejvyšší úrovni by měl proběhnout v dohledné době, existuje. Bude tedy realizován,“ řekl na televizním kanálu Rossija 1.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

