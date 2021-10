Pilot letadla pomohl dívce překonat aerofobii s pomocí vzkazu

https://cz.sputniknews.com/20211024/pilot-letadla-pomohl-divce-prekonat-aerofobii-s-pomoci-vzkazu-16275907.html

Ruska Julia Kolosová se vždy bála létat, proto cestovala autem nebo vlakem. V říjnu ji přítelkyně přemluvily, aby s nimi letěla do Petrohradu. Julia souhlasila, ale odmítla sedačku u okénka a sedla si na kraj, aby neviděla výšku z letadla.Nicméně, při zpátečním letu do Novosibirsku měla panický záchvat. Letuška se jí snažila pomoct a dívku povzbuzovala. Nakonec jí, ke konci letu, předala vzkaz od velitele letadla.„Milá slečno, nebojte se, buďte klidná. Za 20 minut zahájíme sestup. Budeme se snažit přistát maximálně opatrně. KVS,“ přečetla si na stránce sešitu.„Přečetla jsem si to a pak jsem vzkaz pevně držela v ruce až do samotného přistání. Bylo mi skutečně nějak líp na srdci, jeho pozornost byla velice milá. Děkuji posádce letu 6541 Petrohrad-Novosibirsk za mé uklidnění!“ řekla Julia.Dotyčná pak následně přiznala, že se po tomto zážitku již nebojí létat do různých měst a zemí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

