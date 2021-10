https://cz.sputniknews.com/20211024/rodice-v-cr-nechali-naockovat-sve-deti-proti-covidu-neschalenou-vakcinu-uz-dostalo-150-mensich-deti-16276029.html

Rodiče v ČR nechali naočkovat své děti proti covidu. Neschálenou vakcínu už dostalo 150 menších dětí

2021-10-24T10:30+0200

česko

názor

děti

vakcína

očkování

koronavirus

Hned v úvodu je nutné zmínit, že i přes poměrně velký zájem o očkování mladších dětí, vakcína stále není pro tyto jedince schválena. Evropská léková agentura se totiž začala zabývat její registrací teprve tento týden. Uvádí se, že dětem ve věku pět až 11 let by se měly očkovat vakcíny firem Pfizer a BioNTech ve třetinové dávce oproti dospělým.Ústav zdravotnických informací a statistiky přitom v ČR eviduje zájem o vakcíny u více než 240 rodičů. Z rychlého průzkumu, který vypracovala agentura Median pro Český rozhlas, vyplývá, že celorepubliková ochota nechat malé děti očkovat činí kolem 50 %.Vakcíny pro dětiPokud jde o samotné očkování, lékaři dětem vakcínu nejčastěji aplikují ze zdravotních důvodů, třeba po operacích nebo kvůli chronickým onemocněním.K očkování mladších jedinců přitom v Česku mohou přistoupit jak pediatři, tak velké nemocnice. Jednou z nich je například ta v Karlových Varech - Karlovarská krajská nemocnice. Právě zde totiž mají takový případ očkování dítěte.Mluvčí resortu zdravotnictví také uvedl, že mezi očkované děti se nyní řadí i dost samoplátců. To se může týkat například dětí bez trvalého pobytu v Česku, kteří zde nemají ani pojištění. Takoví jedinci si pak vakcínu hradí sami, přičemž cena dávky nesmí převýšit 810 Kč.Nicméně, po placené vakcíně dětí sahají i rodiče, kteří z různých obav nechtějí, aby neschválené očkování vykazovali pojišťovně.Kritika očkování dětíNe všichni odborníci však s očkováním menších dětí mimo schválenou registraci souhlasí. Neschvaluje jej ani pediatr Daniel Dražan, který je současně členem České vakcinologické společnosti. Ten sice tvrdí, že je nepravděpodobné, aby skoro dvanáctiletému dítěti neschválená vakcína uškodila, ale i přesto se mu nelíbí, že je to v rozporu s pravidly.Argumentoval také tím, že v dle jeho mínění děti mladší 12 let nejsou koronavirem urgentně ohroženi na životě, proto neschválená vakcína není nutnou cestou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

