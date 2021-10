https://cz.sputniknews.com/20211024/stardance-opustil-prvni-par-vypadl-travnicek-s-lalovou-ale-fanousci-nesouhlasi-16275105.html

StarDance opustil první pár: Vypadl Trávníček s Lálovou, ale fanoušci nesouhlasí

Taneční soutěž StarDance včera odvysílala druhý díl, kterým zněly hity divadla Semafor. Byl věnován tvorbě herce a zpěváka Jiřího Suchého, který letos oslavil... 24.10.2021, Sputnik Česká republika

Ve včerejším soutěžním díle StarDance s přehledem zazářil pár Tereza Černochová a Dominik Vodička, kteří si od poroty odnesli krásných 30 bodů. Společně si nacvičili quickstep. Druhým párem, který měl nejvíce bodů (29), byl Tomáš Verner a Kristýna Coufalová, kteří vystoupili jako první. Třetí příčka pak patřila Martině Viktorii Kopecké a Markovi Dědíkovi (28 bodů), kteří zatančili jive.Mezi posledními tančil herec Pavel Trávníček s Veronikou Lálovou, kteří bohužel nakonec na posledním místě skončili, a to se 17 body. Porota jejich jive moc neocenila.Porotce Chlopčík připustil, že ač měl tanec plno chyb, bylo vidět, že do toho Trávníček dává úplně všechno.Reakce uživatelůHodnocení a celkový výsledek se však nezamlouval všem divákům a někteří uživatelé se vyjádřili na sociální síti.Spousta lidí se pak shodlo na tom, že Trávníček neměl být první, kdo StarDance opustil.A negativní ohlasy přišly i na samotnou porotu. „Ať se laskavě porota vzpamatuje,“ rozčilovali se lidé.Kromě nesouhlasných reakcí týkajících se Trávníčkova vypadnutí, se v komentářích objevilo i spousta pochval na jeho adresu. Podle mnohých totiž dotyčný předvedl „úctyhodný výkon“.A jiná dodala: „Pro mě to byl nejoblíbenější pár. Pan Trávníček podal skvělý výkon.“Pár jedinců se však pustilo do Lálové a kritizovali ji hned za několik věcí.Jiní tanečnici kritizovali za to, že jí šlo spíše o to ukázat, co ona sama dokáže.Soutěž StarDanceLetos se v televizi vysílájiž jedenáctý ročník české taneční show StarDance …když hvězdy tančí, kterou vysílá stanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Dosud se v soutěži během deseti řad objevilo již celkem 88 osobností. V letošním ročníku se mezi tanečními páry objeví například herečka Simona Babčáková a Martin Prágr, herec Jan Cina a Adriana Mašková, zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička, herec Zdeněk Godla a Tereza Prucková, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, zpěvák Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková, herečka Marika Šoposká a Robin Ondráček, herec Pavel Trávníček a Veronika Lálová či krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

