Strach o Jiřinu Bohdalovou. Herečka zrušila svou účast na StarDance i v divadle

Filmová a divadelní legenda Jiřina Bohdalová se včera nezúčastnila přímého přenosu soutěže StarDance a kvůli zdravotním důvodům zrušila i svou dnešní účast při... 24.10.2021

2021-10-24T17:07+0200

2021-10-24T17:07+0200

2021-10-24T17:07+0200

Původně se moc těšila, že na vlastní oči uvidí další díl StarDance, věnovaný tentokrát Jiřímu Suchému, který 1. října oslavil úctyhodné jubileum - 90 let. „Sama projevila zájem, že by ráda přišla. Počítali jsme s ní. Ale nakonec se kvůli nemoci omluvila,“ řekl Blesku PR manažer soutěže Daniel Maršalík.Na galavečer StarDance věnovaný své osobě však nedorazil ani jubilant a legenda divadla Semafor Jiří Suchý. Údajně si na poslední chvíli vzpomněl, že má být současně na jiné události. „Já jsem zjistil, že u nás v divadle má narozeninový koncert Martha Elefteriadu a že tam budu muset být,“ omluvil se.Včera se Bohdalová omluvila z účasti na dnešním natáčení představení Pánský klub, i když měla pouze sedět v publiku a sledovat své kolegy v čele s Milanem Šteindlerem. „Necítí se dobře po třetím očkování,“ tvrdí důvěryhodný zdroj.Všichni drží oblíbené herečce palce, aby byla co nejdříve fit. Zítra by měla v Divadle Na Jezerce odehrát další reprízu představení Gin Game.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

