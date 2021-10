https://cz.sputniknews.com/20211024/tato-zima-bude-kruta-mozny-budouci-premier-petr-fiala-to-zaridi-desi-foldyna-16278674.html

Tato zima bude krutá. Možný budoucí premiér Petr Fiala to zařídí, děsí Foldyna

24.10.2021

V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se dotyčný dotkl několika témat spojených s prvními kroky budoucí vlády a především řešení energetické krize uprostřed nadcházející zimy. Podle Foldyny možný budoucí premiér Petr Fiala, který odmítá plošné úlevy, jako je snížení DPH, „je v historii asi prvním předsedou pravicové strany, který nechce ekonomické problémy řešit snížením daní, (…) ale zavedením nových sociálních dávek“. A v tomto případě pojmy jako pravicovost a levicovost jsou tak rozmazané, že už se nedají používat.Podle něj politický program pětikoalice lze vyměnit z „slušnost a důstojnost“ na „bezradnost“.Foldyna si myslí, že by daní poslanci neměli mluvit o slušnosti a důstojnosti, když se takto chovají vůči nemocnému prezidentovi země.„Takový kýbl špíny jsem v české politice ještě neviděl, a to pamatuju už opravdu hodně,“ říká Jaroslav Foldyna ke snahám zbavit nemocného prezidenta republiky jeho pravomocí.Připomněl i slova člena KDU-ČSL Hayata Okamury, který byl zvolen do Poslanecké sněmovny za koalici Spolu a navrhl, že by voliči krajně pravicových stran měli být převychováni ve stylu, jak to bylo s občany Německa po ukončení druhé světové války.Politik dále okomentoval také dění kolem hospitalizace prezidenta Zemana a snahu senátorů aktivovat článek 66 Ústavy, který pravomoci prezidenta přenáší na další ústavní činitele. Podle něj to, že je prezident momentálně hospitalizovaný, neznamená, že není schopen vykonávat úřad. Jako příklad uvedl Václava Havla.Dále vyzval všechny, kdo křičí, že mají právo být informování o prezidentově zdraví, aby sami šli příkladem a „zveřejnili svoji zdravotní dokumentaci, a to včetně záznamů a prodělaných pohlavních chorobách“.„Z toho, co ale dnes předvádějí tito lidé, musí být normálnímu člověku na zvracení. Je to už daleko za hranou toho, co je běžné,“ dodal poslanec za SPD na adresu senátorů, kteří teď projevuji starost o zdraví a život prezidenta a v minulosti se snažili o jeho odstranění pod různými záminkami a paragrafy.

