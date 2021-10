https://cz.sputniknews.com/20211024/v-nemecku-vystupuji-proti-zavedeni-hranicnich-kontrol-v-eu-kvuli-migrantum-16283806.html

V Německu vystupují proti zavedení hraničních kontrol v EU kvůli migrantům

2021-10-24T23:56+0200

svět

německo

eu

státní hranice

migrační krize v eu

„Pokud je to možné, v Evropě by již neměly existovat žádné hraniční kontroly. To však bude možné pouze tehdy, jestliže bude fungovat ochrana vnějších hranic,“ řekl v rozhovoru pro Bild.Seehofer poznamenal, že kvůli přílivu migrantů přes Bělorusko slouží na hranici mezi Německem a Polskem stovky německých spolkových policistů.„Pokud to bude nutné, jsem připraven tam ochranu posílit,“ řekl ministr. Podle jeho slov došlo letos již k více než 6 tisícům neoprávněných překročení hranice z území Běloruska a Polska.Současně podpořil zpřísnění kontroly na polsko-běloruské hranici. „V duchu evropské myšlenky jsem přesvědčen, že musíme vědět, kdo k nám přichází. Je zcela v souladu se zákonem, pokud střežíme vnější hranici tímto způsobem, aby nedošlo k žádnému nelegálnímu přechodu. Každý, kdo chce vejít, musí splnit podmínky, a to by mělo být kontrolováno,“ řekl ministr vnitra.Upozornil také na to, že v současné době dochází v Německu k „nepravidelnému přílivu migrantů“ různými směry. „Jsou to dobře známé migrační trasy: z Řecka přes státy západního Balkánu, ze Středozemního moře přes Itálii a v posledních několika měsících stále více po východní trase z Běloruska a Polska,“ uzavřel Seehofer.22. října Evropská unie pohrozila Bělorusku novými sankcemi kvůli přílivu migrantů. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové byla migrační krize uměle způsobena jednáním prezidenta Běloruska Alexandra Lukašenka, jehož hlavním cílem je politický tlak na EU. „Budeme udržovat tlak na Lukašenkův režim,“ řekla.Situace na hranicích Běloruska s Polskem, Lotyšskem a Litvou se letos v létě po zavedení sankcí EU vůči východoevropské zemi vyostřila. Výrazně tak stoupl počet nelegálních překročení hranice EU z Běloruska. Od začátku října migrační tok přes Bělorusko do Polska začal růst - kolem 500 lidí denně. Celkově od začátku srpna polské úřady zaznamenaly více než 18 tisíc pokusů o nelegální překročení hranice z běloruské strany.Dolní komora polského parlamentu (Sejm) v polovině října odhlasovala legalizaci vyhoštění nelegálních migrantů zpět do Běloruska. Na pozadí zpráv o polských plánech zahájit vyhošťování migrantů vyšlo najevo, že Minsk zpřísnil pravidla vstupu do země pro občany Sýrie, Egypta, Afghánistánu, Pákistánu, Jemenu, Íránu a Nigérie. Nyní musí získat vízum pouze na běloruských konzulátech a velvyslanectvích ve svých zemích, zatímco dříve to mohli udělat na letišti v Minsku po příletu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

