https://cz.sputniknews.com/20211024/ve-velke-britanii-nasli-tri-obrovske-chyby-evropske-unie-16270807.html

Ve Velké Británii našli tři obrovské chyby Evropské unie

Ve Velké Británii našli tři obrovské chyby Evropské unie

Evropská unie se změnila ve zkrachovalou nedofederaci, která svojí existencí spíše připomíná „pohádku“ o klubku účelových zákonů. O tom píše korespondentka The... 24.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-24T07:11+0200

2021-10-24T07:11+0200

2021-10-24T07:11+0200

svět

velká británie

eu

zákon

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/599/14/5991490_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_9b764863810850da213e5c3065c6c9d0.jpg

„Každý den dostáváme nové zprávy o tom, že Británii se podařilo utéct, dokud ještě měla možnost,“ myslí si.Podle jejích slov se EU nachází na začátku krize, která ohrožuje její samotnou existenci. Novinářka si myslí, unie špatně chápe dobu, v níž se nachází, a proto dělá chyby hned v několika směrech.Zaprvé se Evropská unie příliš silně plete do řízení ekonomik členských států, což vede v nejlepším případě k velmi malému růstu. Zadruhé, EU se začala snažit o to být celosvětové důležitá, přestože není konkurence schopná, například ve srovnání s Čínou. Zatřetí, epidemie koronaviru ukázala na mnoho slabých míst ve struktuře samotné organizace EU, přičemž nelogická opatření, jako bylo například uzavření hranic, jen posílily centralistické síly.Jacobsová dodala, že nehledě na to, zdali se EU rozpadne, tak ji v každém případě čeká morální zastarávání. Jediná otázka zní, kdy k tomu dojde.Sankce proti PolskuPřed několika dny bylo informováno, že Francie může s ohledem na rozhodnutí Varšavy ohledně nadřazenosti ústavy nad předpisy EU uvalit na Polsko sankce, včetně finančních.„V první řadě je nutné pokračovat v politickém dialogu... Pokud ale dialog nepřinese žádné plody, muže dojít k uvalení různých sankcí, včetně finančních,“ uvedl francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune v televizním pořadu na stanici LCI.„Evropa je svrchovaná, kolektivní volba. Nikdo nikoho nenutí vstoupit do Evropské unie. Můžete z ní vystoupit, jak jsme viděli na příkladu brexitu,“ dodal. Beaune zároveň nevěří, že Polsko chce opustit Evropskou unii.Rozhodnutí souduPolský ústavní soud 7. října rozhodl, že jeho základní vnitrostátní právo má přednost před právními předpisy EU v reakci na kritiku řady rozhodnutí ve Varšavě. Tento krok vyvolal obavy v rámci bloku, zatímco Evropská komise zahájila vyšetřování rozhodnutí, aby rozhodla o dalších opatřeních.Komise zveřejnila prohlášení, v němž uvádí, že bude prosazovat základní principy bloku, zejména přednost práva EU před vnitrostátním právem, včetně ústavních ustanovení, a závaznost všech rozhodnutí přijatých Evropským soudním dvorem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211023/co-se-prezentuje-navenek-byva-jine-nez-co-se-tam-odehrava-babis-promluvil-o-evropske-rade-16269319.html

https://cz.sputniknews.com/20211023/media-detem-v-londyne-nabizeji-pres-facebook-drogy-jako-ze-serialu-hra-na-olihen-16270213.html

https://cz.sputniknews.com/20211023/cekaji-nas-tezke-chvile-a-ostuda-jako-v-roce-2009-fiala-promluvil-o-planech-a-schytal-to-16268425.html

velká británie

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, eu, zákon, politika