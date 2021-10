https://cz.sputniknews.com/20211025/antivax-je-in-cim-dal-mene-aneb-proc-antivaxerstvi-ve-jmenu-svobody-je-nezodpovedne-sobectvi-16285587.html

„Antivax je IN čím dál méně.” Aneb proč antivaxerství ve jménu „svobody” je nezodpovědné sobectví

Europoslanec Jan Zahradil sdílel příspěvek amerického lékaře a vědce Erika Topola o úspěchu Japonska v očkování lidí, což přineslo ve výsledku minimální počet... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

„Japonsko: 78 % očkovaných, prudký pokles pozitivních testů i nově nakažených - viz graf. Vše je otevřeno, žádné restrikce, jen povinné respirátory. Dá se to zvládnout,“ uvedl europoslanec.Následně vyzdvihl, že očkování je jedinou zodpovědnou cestou v řešení situace s pandemií.Co na to sledující? Jedni vyslovili lakonický souhlas, další přišli s vlastními myšlenkami.„Ano, vřelý souhlas, jen škoda, že měsíce ani týdny před volbami taková svorná slova od lídrů opozice a koalice v médiích a na sociálních sítích nezaznívala. Myslím, že bychom byli o velký kus dál,” napsala Olga Sehnalová.„Jestli máme normálně žít, je třeba zavést očkování proti covidu jako další povinné, a to pod obřími pokutami. Tím si zachováme ekonomiku, životy a normální životní styl… kvůli ‚svobodě‘ antivax hajzlů nesmíme nic zbroji ohrožovat!” vyslovil se Marek Vondrák.„Souhlas. A jste připraveni lidi více nutit? Přemlouvání po dobrém totiž evidentně pro méně inteligentní nefunguje,“ vyjádřil se uživatel s nickem Miikkael.„Otázka je, jestli je potřeba nutit. V rámci svého zaměstnání vyslechnu každý den několik rozhovorů mezi neočkovanými lidmi. A můžu říct, že čím míň jich je, tím víc u nich stoupá nervozita. Sami začínají tušit, že antivax je IN čím dál méně,” poznamenal Miloš Rybář.„Jo, ale zdlouhavě se snažit lidem v současné špatné situaci vysvětlovat, že by se měli očkovat... je k ničemu. Musí se na ně trochu zatlačit. Vím, o čem mluvím, z 20 lidí na pravidelné sportovní akci jsme ve věku 25+ očkovaní jen 3,” podotkl sledující Lukasss.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

