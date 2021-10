https://cz.sputniknews.com/20211025/az-se-rozdeli-prvni-korist-nebude-to-tak-jednoduche-majerova-shrnula-prvni-kroky-nove-koalice-16289472.html

„Až se rozdělí první kořist, nebude to tak jednoduché." Majerová shrnula první kroky nové koalice

„Až se rozdělí první kořist, nebude to tak jednoduché." Majerová shrnula první kroky nové koalice

Povede se více vlasteneckým hnutím spojit? Dle Zuzany Majerové Zahradníkové seskupení Trikolora již dokázalo spojit čtyři subjekty a je otevřeno dalším... 25.10.2021

Vaše formace jedna z mála prosazovala myšlenky o vlastenectví a suverénnějším postavení České republiky vůči nadnárodním politickým seskupením. Zvažovali byste spojení sil s dalšími politickými subjekty v příštích volbách? Je podle Vás možné dosáhnout konsenzu mezi výraznými lídry podobně smýšlejících stran?Zuzana Majerová Zahradníková: My jsme ho nejen zvažovali, ale na rozdíl prakticky od všech ostatních jsme také pro sjednocení podobně smýšlejících politických stran něco skutečně udělali. My se dohodnout dokázali. Pod jedním praporem jsme sjednotili čtyři subjekty, Trikoloru, Svobodné, Soukromníky a Manifest, a pokud k tomu ještě připočteme předsedu Strany nezávislosti České republiky, který za nás rovněž kandidoval, pak dokonce pět subjektů. My jsme jednání otevřeni.Máte nyní rámcové plány pro budoucí komunální či prezidentské volby?Takhle daleko ještě nejsme. Minulý týden se poprvé po volbách sešlo předsednictvo Trikolory. Hlavním tématem byly nadcházející krajské sněmy a následný republikový sněm. Samozřejmě jsme se také bavili o proběhlých volbách.Milion hlasů voličů, kteří podpořili mimoparlamentní strany, propadl. Současně se jeví, že nová vláda nehodlá zohledňovat jejich názory. Může to být pro novou vládu problém?Nemám potřebu si hrát na prognostika, ale velkou důvěru v dlouhodobou soudržnost těch dvou slepenců nemám. Koneckonců, jak to myslí se zakopáváním příkopů mezi rozdělenou společností, předvedli hned po volbách vůči prezidentu republiky Miloši Zemanovi.Nová vláda se bude skládat z pěti poměrně různorodých stran. Dle Vašich zkušeností jako poslankyně PS budou koaliční partneři schopní se v brzké době dohodnout?Teď, když se rozdělují křesla a další prebendy, tak nepochybně ano. Myslím, že to dostatečně předvedli, když ze dvou kandidujících subjektů, dvou koalic, vzniklo hnedle pět poslaneckých klubů. Dokonce v rozporu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Až půjde o složitější věci, nebude to tak jednoduché, jako když se dělí první kořist.Jaké zásadní otázky podle Vás bude muset řešit nová vláda, co zdědí po odchodu koaličních ANO a ČSSD? Co je za současné situace největším vnitropolitickým rizikem?Absolutně největší nebezpečí, které hrozí vyvětrat peněženky našich občanů, jak si ani v těch nejdivočejších snech nedovedou představit, je samozřejmě Green Deal, neboli Zelená dohoda pro Evropu. Místo toho, abychom tuhle šílenost rezolutně odmítly, předseda ODS Petr Fiala říká, že je to realita, se kterou se musíme smířit, a další strany „bruselské pětky“ tenhle zelený vyděračský paskvil dokonce vítají. Uvidíme, co si o tom budou za pár měsíců myslet naši občané.Současná vláda schválila zrušení DPH na energie z 21 na 0 %. Nařízení má vstoupit v platnost už od listopadu. Co si myslíte o tomto kroku? Jak ovlivní obce a menší města?Než abychom řešili příčinu, to znamená všechny ty nesmyslné předražené emisní povolenky, uhlíkové neutrality a jiné zelené šílenosti, záplatují se následky. Lidem to může finančně trochu pomoct, ale žádné dlouhodobé systémové řešení to není.Polský ústavní soud nedávno rozhodl o nadřazenosti polských zákonů nad unijním právem. Podle šéfky EK von der Leynové se jedná o vyvrcholení útoků na nezávislost justice v Polsku. Co si myslíte o tomto kroku Poláků? Lze podle Vás být součástí EU a zároveň se řídit národními normami?Polský ústavní soud rozhodl úplně stejně jako před časem ten německý. Ale Polsko asi není Německo, takže realitou je klasický unijní dvojí metr. Trikolora stojí jednoznačně na straně Polska. Perspektivou pro náš kontinent je Evropa jako společenství spolupracujících suverénních národních států. Seshora nadekretovaný unifikovaný nadnárodní slepenec, tedy byrokratický moloch, ve který se Evropská unie sebevražedně mění, je slepá cesta.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

