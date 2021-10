https://cz.sputniknews.com/20211025/babis-uvedl-ze-zemanuv-stav-by-se-mel-resit-az-bude-cas-na-prijeti-demise-vlady-16293566.html

Babiš uvedl, že Zemanův stav by se měl řešit, až bude čas na přijetí demise vlády

Babiš uvedl, že Zemanův stav by se měl řešit, až bude čas na přijetí demise vlády

Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády uvedl premiér Andrej Babiš, že situace kolem zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana by se měla řešit až v... 25.10.2021

česká republika

andrej babiš

premiér

politika

politik

Připomeňme, že Zeman je v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) od neděle 10. října, podle jeho ošetřujícího lékaře a ředitele ÚVN Miroslava Zavorala jsou důvodem komplikace provázející jeho chronické onemocnění.V minulém týdnu uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil, že na základě informací z ÚVN Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dodal, že dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je navíc krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech.Z toho důvodu začali řešit politici možný přesun pravomocí hlavy státu na premiéra a předsedu Poslanecké sněmovny podle článku 66 ústavy. Před případným rozhodnutím si však obě parlamentní komory vyžádají další zprávu od nemocnice. V pátek večer pak konstatovala nemocnice, kde se Zeman léčí, že se jeho stav v předchozích dvou dnech mírně zlepšil.Kritika HamáčkaCo se týče dalších vyjádření premiéra Babiše na tiskové konferenci, například konstatoval, že nápad šéfa koaliční ČSSD Jana Hamáčka, že by do práce mohli jen lidé, kteří se prokážou testem, očkováním či proděláním covidu, nepovažuje za reálný.Ministr vnitra Jan Hamáček totiž dnes po jednání Ústředního krizového štábu prohlásil, že v případě zhoršování epidemiologické situace se budou muset zpřísňovat protikoronavirová opatření. „Konkrétně by došlo k rozšíření míst, kde by bylo potřeba se prokazovat potvrzením o bezinfekčnosti,“ uvedl.Podle něj by se mohlo jednat například o to, že by se vyžadovalo potvrzení nově na pracovišti. Pakliže by člověk nebyl očkován nebo neprodělal onemocnění, musel by mít test. „Případné testy by si musel hradit zaměstnanec. A pokud by nebyl schopný potvrzení o bezinfekčnosti předložit, tak by to znamenalo překážky na straně zaměstnance,“ uvedl. Premiér Babiš však toto za dobrý nápad nepovažuje. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

