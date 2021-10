https://cz.sputniknews.com/20211025/byly-traskave-jako-americke-bomby-pekarove-a-richterove-se-na-resort-prace-kupodivu-nechce-16289262.html

„Byly třaskavé jako americké bomby.“ Pekarové a Richterové se na resort práce kupodivu nechce

„Byly třaskavé jako americké bomby.“ Pekarové a Richterové se na resort práce kupodivu nechce

Bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip sdílel odkaz na článek zveřejněný na portálu iDNES, který upozornil na to, že šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a první...

A to navzdory tomu, že svého času na Maláčové nenechaly nit suchou. V článku se podotýká, že samy po vítězných volbách nepředvedou, jak se to dá udělat lépe.Vojtěch Filip v reakci na to přichází s příspěvkem s názvem Nepřekročí svůj stín.„Nepřekročí, protože toho nejsou schopny. A přitom byly třaskavé jako americké bomby, nemilosrdně dopadající v dubnu 1945 na plzeňské Škodovy závody,“ vysvětlil zkušený politik.Připomněl, jak bez okolků Pekarová Adamová a Richterová nemilosrdně hodnotily kroky ministryně práce a sociálních věcí.„Žasnul jsem, jak obě vždy přesně věděly, jak to dělat lépe, resp. jak ony dvě by to dělaly lépe, a u obou se po volbách předpokládalo, že mezi sebou povedou o křeslo Maláčové litý boj. Nepovedou, obě rychle vycouvaly nebo byly vycouvány. A také svorně popírají, že by kdy ve svých partajích byly stínovými ministryněmi daného rezortu,“ stojí v příspěvku politika.Následně zavtipkoval, že do čela země nastupuje hodně podivný kalibr „odvážně bažící po zodpovědnosti“.Zdůraznil, že k podobné situaci došlo letos v únoru poté, co KSČM nepodpořila prodloužení nouzového stavu, a mnozí krajští hejtmani v dresu tehdejší pravicové opozice se osypali kopřivkou, že by měli nést zodpovědnost.„Teď se jí evidentně osypaly obě jmenované dámy,“ poznamenal Filip.Nepopírá, že k ministryni Maláčové osobně měl bezpočet výhrad, ale přesto uznává, že ke spoluodpovědnosti za sociální politiku státu se KSČM vždy hlásila, nikdy před ní neprchala.„Paní Pekarová prahne po vedení sněmovny, Richterová jí chce nadšeně ‚místopředsedovat‘. Šéfka Topky kdysi řekla o Maláčové, že se chová jako slon v porcelánu, že nedělá věci pro lidi, ale proti nim,“ napsala.Filip poznamenal, že pro něho to žádný šok není, poněvadž ví, jak se obě chovaly v Poslanecké sněmovně.„Svůj vlastní stín prostě nedokázaly překročit. A jak se s těmito úhybnými manévry vypořádají ti voliči a ty voličky, které jim dali hlas, to zase naštěstí není moje trápení. Já je opravdu nevolil,“ uzavřel svůj status autor.Filipa podpořili sledující, kteří Adamovou a Richterovou nešetřili.„Teď budou stále kritizovat, jak to mají těžké po minule vládě. Dvě namyšlené 00,“ zareagovala Sylva Urbancová.„Copak by někdo po těchhle dvou odbornicích mohl chtít něco jako systémové zkušenosti, vědomosti a zodpovědnost? Jo, plácat do větru, to jim jde oběma, jinak jsou v reálu nepoužitelný a naprosto k ničemu, ostatně, vždyť proto jsou v politice!“ poznamenal Richard Skrbek.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

