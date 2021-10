https://cz.sputniknews.com/20211025/cesi-chteji-zacit-nakupovat-vanocni-darky-drive-utrati-do-8-000-korun-16285828.html

Češi chtějí začít nakupovat vánoční dárky dříve. Utratí do 8 000 korun

Češi chtějí začít nakupovat vánoční dárky dříve. Utratí do 8 000 korun

Průzkum společnosti GLS odhalil, že třetina Čechů chce letos nakupovat dárky dříve než v minulosti. Navíc 28 procent dotázaných začne nakupovat dárky na konci... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-25T10:50+0200

2021-10-25T10:50+0200

2021-10-25T10:50+0200

česko

česká republika

vánoce

dárky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1075/16/10751658_0:70:2001:1195_1920x0_80_0_0_a8ec43bd707cc905b63fd3ac7cfcbddf.jpg

Z průzkumu také vyplývá, že většina Čechů chce za dárky utratit do osmi tisíc korun, polovina spotřebitelů bude kombinovat nákup v obchodech a na internetu. Pět procent Čechů nebude kupovat žádné dárky.Společnost GLS uvádí, že tři procenta Čechů již má nakoupeny všechny dárky. 14 procent dotázaných dárky shání celý rok, ale ještě jim nějaké chybějí. Nákup dárků na poslední dva týdny před Štědrým dnem nechává asi každý pátý Čech.Ředitel GLS Česká republika Pavel Včela varuje, aby Češi v souvislosti s velkým zájmem nákupů přes internet a problémům výrobcům s materiálem, dopravou dílů z Číny a rychlého růstu cen nenechávali objednávky na poslední chvíli.Na internetu chce pořídit dárky 32 procent Čechů, především ve věku do 45 let. Lidé ve věku 54 až 65 let naopak nejčastěji kupují dárky v kamenných obchodech, kde si mohou zboží vyzkoušet. Zároveň se bojí poškození objednávky při přepravě nebo komplikované reklamace.Celých 73 procent Čechů chce za dárky utratit do osmi tisíc korun, pět procent počítá s 15 tisíci.Zdražování kaprůRybářství Třeboň při zahájení výlovu rybníku Rožmberk uvedlo, že očekává, že kilogram vánočního kapra bude stát asi 120 korun, půjde tak o desetiprocentní meziroční zdražení. Přesné ceny však budou jasné po podzimních výlovech.Předseda představenstva Fish Market Rudolf Provázek uvedl, že 120 korun je pouze prvotní odhad. Příčinou zvyšování cen jsou rostoucí náklady i stoupající hladina nejen v ČR, ale také v zahraničí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211023/rodic-a-rodic-misto-matka-a-otec-stejnopohlavni-rodice-se-dockaji-velke-zmeny-16274703.html

https://cz.sputniknews.com/20211011/cesi-si-priplati-i-za-vanocniho-kapra-kilogram-trebonskeho-bude-stat-asi-120-kc-16126661.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, vánoce, dárky