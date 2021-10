https://cz.sputniknews.com/20211025/dejte-ruce-pryc-staci-co-za-svinstvo-provadi-u-nas-cesi-varuji-tchaj-wan-pred-vystrcilem--16290490.html

„Dejte ruce pryč. Stačí, co za svinstvo provádí u nás.“ Češi varují Tchaj-wan před Vystrčilem

„Dejte ruce pryč. Stačí, co za svinstvo provádí u nás.“ Češi varují Tchaj-wan před Vystrčilem

Média píšou o tom, že zástupci Česka a Tchaj-wanu podepsali pět nových memorand, která mají rozšířit spolupráci v internetové bezpečnosti, ve vesmírném... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-25T16:33+0200

2021-10-25T16:33+0200

2021-10-25T16:33+0200

česko

česká republika

tchaj-wan

miloš vystrčil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1197/50/11975029_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_7df4bd92f23b860df864591b08763e26.jpg

Po česko-tchajwanském obchodním setkání v Praze to oznámil ministr a předseda Národní rozvojové rady Tchaj-wanu Kchung Ming-sin, který vedl největší tchajwanskou obchodní misi v historii obou zemí.Tohle jednání navázalo na loňskou cestu senátorů na Tchaj-wan pod vedením předsedy horní komory Parlamentu Miloše Vystrčila.„Jsme přesvědčeni, že rozvojem spolupráce s Tchaj-wanem jednak nic neporušujeme, jednak potvrzujeme svoji svébytnost, suverenitu a samostatnost,“ zdůraznil Vystrčil.Takovým způsobem politik zareagoval na dotaz, zda prohloubení spolupráce nepovede ke zvýšené nelibosti pevninské Číny, která Tchaj-wan považuje za svou součást.„Napomáháme tomu, abychom v České republice fungovali způsobem, který je pro nás výhodný,“ argumentoval své kroky předseda Senátu.Nakonec své vysvětlení Vystrčil „zabalil“ do většího patosu.„Naší povinností je chovat se tak, abychom zůstali svobodní, abychom podporovali demokracie na jiných místech světa a abychom se chovali tak, že to pro nás bude hospodářsky výhodné,“ podotkl.Co se týče oblastí spolupráce České republiky a Tchaj-wanu, patří sem podle Vystrčila elektromobilita a polovodičové technologie, bankovnictví, zdravotnické materiály a cestovní ruch.Vystrčil nezapomněl zmínit tchajwanský dar respirátorů i linky na jejich výrobu a český dar vakcín proti koronaviru Tchaj-wanu.Šestašedesátičlenná tchajwanská delegace dorazila do Česka v rámci pravidelných bilaterálních hospodářských konzultací, které jsou pořádány od roku 2016 ve spolupráci s českým ministerstvem průmyslu a obchodu.Složení delegace tvoří představitelé Výzkumného institutu pro průmyslové technologie (ITRI), Národní vesmírné organizace nebo Rozvojové agentury Asia Silicon Valley. Mezi firmami je například SEMI/Asociace výrobců čipů nebo zástupci dvou bank, které by v Česku mohly mít pobočky.Pozornosti lidí zpráva o aktivitách předsedy Senátu neunikla.„Vystrčil je opravdu cvok,“ napsal Filip Hercík.„Co nějaké čipy - nebyly by? Tchaj-wan je dominantní výrobce,“ odkázal na problémy s domácí výrovou aut Pavel Jeroným Večeřa.„Tak proč Škoda auto stojí, co?“ vyslovil stejný názor Michal Těhel.„Vystrčil je největší pokrytec na světě. Nikdy neřekne ani slovo na obranu Katalánců, 90 % jich chce samostatnost, Španělsko je silou drží u sebe. Kde je Vystrčil na obranu demokracie? Je to manipulativní nebezpečnej odeesák,“ vyjádřil se Stany Čáryfuk.„Jestli bude ta demokracie jako u nás, potěš je koště,“ napsala Libuše Začalová.„Chraň Bože Tchaj-wan od Vystrčila. Rychle dejte od něho ruce pryč. Stačí, co za svinstvo provádí u nás,“ přišla s varováním Jindřiška Píchová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

tchaj-wan

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, tchaj-wan, miloš vystrčil