https://cz.sputniknews.com/20211025/foldyna-budeme-poukazovat-na-to-ze-liberalni-demokrate-chteji-nastolit-totalitni-system-rizeni-16290320.html

Foldyna: Budeme poukazovat na to, že liberální demokraté chtějí nastolit totalitní systém řízení

Foldyna: Budeme poukazovat na to, že liberální demokraté chtějí nastolit totalitní systém řízení

Poslanec za SPD Jaroslav Foldyna v rozhovoru pro rádio Impuls uvedl, že SPD i nadále usiluje o získání postu místopředsedy Poslanecké sněmovny. Zdůraznil, že... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-25T17:42+0200

2021-10-25T17:42+0200

2021-10-25T17:42+0200

česko

vláda

jaroslav foldyna

poslanecká sněmovna

spd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/14462182_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_48601bfc9175b8cf4afca7c9f035945d.jpg

Zdůraznil, že hnutí má nárok na svůj prostor k vyjádření. Když bude toto právo znemožněno, může dojít i na obstrukce.„Já si myslím, že těch 500 tisíc voličů, kteří volili SPD, si to zaslouží. Chceme ty věci vysvětlovat, za předpokladu, že ta diskuse bude mít nějakou úroveň. Pakliže nám bude toto vystupování znemožněné, tak jsou atributy demokratického fungování parlamentu, jako jsou obstrukce. Dokážeme v takových chvílích parlament zablokovat,“ vysvětlil Foldyna.Foldyna se také vyjádřil k tomu, že hnutí je ve zprávě ministerstva vnitra označeno za extrémistické. Foldyna to však odmítá, podle něj SPD nevykazuje žádné prvky extrémismu.Poslanec se jako bývalý člen ČSSD vyjádřil k propadu hnutí ve volbách, považuje tento výsledek za smutný.„Je to smutné. Opravdová sociální demokracie má opodstatnění v politickém spektru. Zavinili si to ale sami. Zlikvidovat takto starou politickou stranu, to jen tak někdo nedokáže,“ uvedl Foldyna a dodal, že ani jeho účast v hnutí na osudu ČSSD nic nezměnila.Kritika nové koaliční vládyV rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se Jaroslav Foldyna dotkl několika témat spojených s prvními kroky budoucí vlády a především řešení energetické krize uprostřed nadcházející zimy. Podle Foldyny možný budoucí premiér Petr Fiala, který odmítá plošné úlevy, jako je snížení DPH, „je v historii asi prvním předsedou pravicové strany, který nechce ekonomické problémy řešit snížením daní, (…) ale zavedením nových sociálních dávek“. A v tomto případě pojmy jako pravicovost a levicovost jsou tak rozmazané, že už se nedají používat.Podle něj, co se týče charakteristiky politického programu pětikoalice, lze zaměnit slova „slušnost a důstojnost“ za slovo „bezradnost“.Foldyna si myslí, že by daní poslanci neměli mluvit o slušnosti a důstojnosti, když se takto chovají vůči nemocnému prezidentovi země. Co se týče dění kolem hospitalizace prezidenta Zemana a snahu senátorů aktivovat článek 66 Ústavy, podle něj to, že je prezident momentálně hospitalizovaný, neznamená, že není schopen vykonávat úřad. Jako příklad uvedl Václava Havla.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211025/hamacek-promluvil-o-zakazu-vstupu-do-prace-bez-testu-ci-ockovani-podle-ministra-se-to-zvazuje-16287484.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vláda, jaroslav foldyna, poslanecká sněmovna, spd