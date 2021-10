https://cz.sputniknews.com/20211025/hamacek-promluvil-o-zakazu-vstupu-do-prace-bez-testu-ci-ockovani-podle-ministra-se-to-zvazuje-16287484.html

Hamáček promluvil o zákazu vstupu do práce bez testu či očkování. Podle ministra se to zvažuje

Hamáček promluvil o zákazu vstupu do práce bez testu či očkování. Podle ministra se to zvažuje

Podle ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka hrozí, že pokud se bude epidemiologická situace nadále zhoršovat, tak dojde ke zpřísnění... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-25T13:15+0200

2021-10-25T13:15+0200

2021-10-25T13:15+0200

česko

česká republika

jan hamáček

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/13481434_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_17ffd2b175cdf7605bec68528c141ab6.jpg

Nově by tak potvrzení o bezinfekčnosti mohlo být vyžadováno například na pracovišti, přičemž testy by si musel zaměstnanec hradit sám.Uvedl také, že pokud by zaměstnanec potvrzení o bezinfekčnosti nemohl předložit, znamenalo by to překážky na straně zaměstnance. Hamáček také dodal, že jde o princip „italského systému“, kdy se musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat, že je negativní.Nedopustit zavírání školMinistr také uvedl, že hlavní prioritou je, aby nedošlo k zavírání škol. První listopadový týden tak dojde k plošnému testování ve školách v okresech, kde bude týdenní výskyt přes 300 případů na 100 tisíc obyvatel.Covid-19 v ČeskuPoslední statistické údaje svědčí o tom, že koronavirus není na ústupu. V neděli bylo evidováno 1 823 nakažených, zatímco přesně před týdnem laboratoře odhalily asi 800 případů.Rovněž se zvýšil počet hospitalizovaných, a to na 885. Co se týče pacientů v těžkém stavu, v současné době je jich 131.Za celou dobu epidemie bylo v zemi od začátku loňského března zaznamenáno přibližně 1,73 milionu případů covidu-19. Počet smrtelných případů na koronavirus je 30 625 nakažených.Vzhledem k alarmující pandemické situaci je od pondělí povinné nosit respirátory ve vnitřních prostorách, včetně pracovišť. Výjimkou jsou situace, kdy lidé mezi sebou udržují minimální rozestup 1,5 metru. Povinnost neplatí v bytech či hotelových pokojích, a pokud jde o členy jedné domácnosti.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211023/skoda-auto-si-vytycila-cil-naockovat-vsechny-zamestnance-kdo-nema-vakcinu-muze-prijit-o-praci-16265909.html

https://cz.sputniknews.com/20211025/mira-nakazy-neslabne-zacinaji-platit-prisnejsi-opatreni-16284856.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, jan hamáček, pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy