„Je to jeho individuální názor.“ Rakušan odpověděl senátorovi o Pirátech. Lidé ale vidí hádku

Předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan oponoval výroku senátora Zdeňka Hraby, že by Piráti měli dostat jen jedno křeslo ve vládě. Vyzval ho, aby... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

„Je to jeho individuální názor, který není v souladu s oficiálním postojem předsednictva STAN,“ uvedl pro Deník N Rakušan.Ujistil také, že společně s Piráty jednají o vstupu do vlády.„Kolegu Hrabu jsem požádal, abychom nechali v této době hovořit jen oficiální vyjednávací tým STAN,“ podotkl lídr STANu.Stejné stanovisko vyslovil i další člen vyjednávacího týmu Petr Gazdík, který zdůraznil, že Piráti rozhodně dostanou více než jen jedno křeslo.Dříve Hraba na CNN Prima News uvedl, že velkou přízeň k Pirátům necítí.„Je veřejným tajemstvím, že láskou k Pirátům nehořím. Nevím, jakou budou mít roli při vyjednávání vlády, ale mělo by to být adekvátní k jejich volebnímu výsledku. Nemyslím si, že by to mělo být napůl se Starosty. Záleží, kdo se na jaké ministerstvo cítí. Jakákoliv vláda to bude mít těžké. I jedno pro Piráty je dost,“ pronesl v Partii senátor.Obecně platí, že rozdělení resortů ve vládě mezi strany jedné koalice, v daném případě mezi Piráty a STAN, by se mělo odvíjet podle volebního výsledku. Podle Hraby by Starostové měli mít více ministerstev. Piráti však trvají na tom, že i když mají čtyři poslance a STAN 33, počet křesel ve vládě by měl být stejný.Přitom v souladu s koaliční smlouvou mezi Piráty a STAN si obě strany měly rozdělit křesla v poměru 2,5:1, pokud koalice získá 40 a méně poslanců. Nyní Piráti chtějí tři ministerstva.Podle Hraby se ale podmínky po volbách dost změnily a Piráti nejsou v pozici, aby si nárokovali portfeje.„Smlouva je smlouva, ale karty rozdali voliči. Mimochodem stovky let platí Clausula rebus sic stantibus, tedy že smlouvy platí za předpokladu, že věci zůstanou, jak jsou. A já myslím, že volič výsledkem voleb podmínky dost změnil,“ podotkl Hraba.Na rovnoměrném rozložení ministerstev trval v rozhovoru pro CNN Prima NEWS i šéf Pirátů Ivan Bartoš.„Reflektujeme výsledek voleb, protože podle koaliční smlouvy mělo být zastoupení ve vládě 1 pro STAN ku 2,5 pro Piráty. To mělo reflektovat případný nepoměr mandátů. Ale se STAN je shoda, že zastoupení by mělo být férové,“ poznamenal šéf Pirátů.Bartoš se domnívá, že by jeho hnutí v možné budoucí vládě mělo mít stejné zastoupení.„Uvidíme, jak bude ve finále rozdělená struktura vlády. Zatím řešíme, kolik bude ministerstev. Ale jdeme do vyjednávání jako koalice Pirátů a STAN se 37 poslanci,“ doplnil.Dříve hnutí STAN deklarovalo, že by mělo zájem o resort vnitra pro svého stranického šéfa Víta Rakušana. Petr Gazdík by mohl být v čele ministerstva školství a Věslav Michalik by mohl zamířit na ministerstvo průmyslu a obchodu.Co se týče priorit Pirátů, mezi ně patří digitalizace či životní prostředí.Na situaci se stranami Rakušana a Bartoše reagují sledující.„Už se hádají o koryta,“ konstatoval Artur Longen.„Jsou společně v koalici Pirstan jen proto, že měli společný cíl, aby porazili Babiše, to se jim povedlo a už jsou proti sobě...“ uvedl Petr Pecha.„Smlouvu???? Jakou smlouvu????? Jde o koryta, kamarád nekamarád z hrušky dolů. Samozřejmě se to zaobalí do záchrany demokracie, lidských práv a odstavení oligarchy,” poznamenal Robert Petřík.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

