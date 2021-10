https://cz.sputniknews.com/20211025/leos-mares-se-pochlubil-svou-maminkou-sledujici-si-ji-spletli-s-veronikou-zilkovou-16280270.html

Leoš Mareš se pochlubil svou maminkou. Sledující si ji spletli s Veronikou Žilkovou

Leoš Mareš se pochlubil svou maminkou. Sledující si ji spletli s Veronikou Žilkovou

Známý český moderátor a zpěvák Leoš Mareš se na sociálních sítích po delší době opět pochlubil svou maminkou Lenkou Marešovou. Fanouškům prozradil, kam s ní... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-25T10:27+0200

2021-10-25T10:27+0200

2021-10-25T10:27+0200

celebrity

instagram

dubaj

dovolená

maminka

leoš mareš

fotografie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/13385316_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_10dc67e8c9fb00dacb3ebb7184de6acb.jpg

Není žádným tajemstvím, že Leoš Mareš nedá dopustit na svou maminku a rád ji rozmazluje a dopřává. Nic se na tom nezměnilo ani tentokrát, což dokázal tak, že ji vyvezl na dovolenou do Dubaje. A právě odtud pochází jejich společná fotografie, která se následně objevila na jeho instagramovém účtu.Vypadá to, že Leoš svou maminku zahrnuje nejen láskou, ale také luxusem a zážitky. A tak to má být. Stejný pohled na věc navíc zastávali i fanoušci.Další okamžitě konstatovali, že je Leoš opravdu hodný syn.Objevili se však i legrácky, když někteří použili v komentáři známou hlášku z jednoho českého filmu.A pod příspěvkem se objevily také lichotky na adresu maminku, jelikož pokaždé, když ji Leoš ukáže světu, dočká se jen samých pozitivních reakcí.Poukazovali tak na to, že paní Marešová je ve svém věku stále okouzlující dámou. A někteří v ní dokonce viděli jistou podobu s českou herečkou.Jeden z fanoušků pak Leošovi ještě sdělil, že na tomto krásném místě také nebyl… „Játam taky ještě nebyl,“ chtěl mu možná něco naznačit dotyčný.Snímek samozřejmě okomentovala i jeho žena Monika, která přidala několik srdíček.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám. V únoru 2018 se vzali a v současné chvíli manželé čekají prvního společného potomka, který by měl přijít na svět v březnu 2022.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211024/bagarova-uzemnila-fanousky-kteri-nadavali-jeji-dcerce-jste-jedno-velky-a-bezvyznamny-hvno-rekla-16277926.html

dubaj

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, dubaj, dovolená, maminka, leoš mareš, fotografie