https://cz.sputniknews.com/20211025/marek-benda-se-snad-ve-snemovne-narodil-aneb-dva-nazory-na-poslaneckeho-nezmara-16292087.html

Marek Benda se snad ve Sněmovně narodil. Aneb dva názory na poslaneckého nezmara

Marek Benda se snad ve Sněmovně narodil. Aneb dva názory na poslaneckého nezmara

Marek Benda, šéf ústavně-právního výboru Sněmovny a „věčný poslanec“, je politik, jenž v parlamentu strávil 30 let. Čeká ho nové období tamtéž. Připomíná želvu... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-25T19:40+0200

2021-10-25T19:40+0200

2021-10-25T19:40+0200

názory

česká republika

parlament

poslanecká sněmovna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/13382362_0:234:2243:1495_1920x0_80_0_0_4119f70f5cdfe8b01fb5b1fd2c8252b9.jpg

Marek Benda v minulosti pronesl například ne moc podařené výroky, které se různě interpretují. Patří mu například slova, že „v dětských domovech žádné použitelné ději nejsou“ (Události Komentáře /ČT24, čtvrtek 31.7.2014; 22 min 34 sec/). V otázce zdrojů energie Benda o Rusku říká, že je to „riziková země, kdy je hloupé záviset na ní energeticky.“ Ignoruje-bagatelizuje fakt, že veškeré jádro na území ČR stojí na sovětských technologiích? Musí přece vědět, že adaptace na jiné technologie se nesmírně prodraží… A tak se nabízí otázka, jak je to s tím, co je, a co není hloupé. Ptáme se na názor poslance za SPD Jaroslava Foldyny a bývalého obchodního zástupce z Agrokombinátu Slušovice pana Jaroslava Nováka. Každý přispěchal s jiným názorem.Václav Benda jde ze Sněmovny do Sněmovny. Jak vidíte „věčného poslance“?Novák: Mám za to, že nicotné postoje Bendovi mladšímu vynesly 11násobný mandát, Benda zabodoval, když jej „kroužkovali“ pražští stoupenci a fandové. To se mu musí nechat. Co pochvaly hodné není – politickým chlapcům dneska stačí ku štěstí výhody z poslaneckých odměn. Dál jejich interes nesahá. Když se na ně obrátíte (jako že já tak činil), nikdy nic neudělají. Opravdu nic. Zkoušel jsem přes klub ODS Bendu kontaktovat. Nulový výsledek prosím. Tito pánové nic nechtějí pochopit. Příspěvky lidí nečtou. Totální nezájem.Mohli by alespoň zájem předstírat, že?Novák: Například ve Sněmovně bývají přednášky odborníků. Politici mají šanci utříbit si své postoje. Poslanci se třeba i dostaví, ale během 5 minut zase odejdou. Normálka… Proto si myslím, že čtyři roky pobytu ve Sněmovně využívají ke svým vlastním zájmům, bez jakékoli odpovědnosti a souvztažnosti k celku. Benda z tohoto mustru nevybočuje, jen to tak provozuje nejdéle. Natvrdo si myslím, že poslanci ani vlastní zákony nečtou. Někdo z rezortu vlády nejspíše prostě podsune zákon, který je třeba schválit, a to se udělá, viz zákon o podporovaných zdrojích energie. A je vymalováno.Poslanci, jak jsem to poznal já, jsou po společnost nepřístupní. Myslel jsem si třeba, že kdo jiný by se měl přetrhnout než opoziční poslanci, aby se dosáhlo progresivního řešení v otázce nových neemisních energetických zdrojů. Míním tím jadernou energii. A realita? Děsivá politická nevůle.Bendovi patří tento výrok: „Rusko a Čína jsou rizikem...být na nich závislí v takové věci, jako je jaderná energetika, je prostě hloupost, nebo možná hamižnost některých. I za cenu toho, že kontrakt bude dražší…“Novák: Benda ve Sněmovně sedí (s malou pauzou) nějakých 30 let. Kouska odpovědnosti by měli poslanci předvést… Na Bendovi vidíme provázanost několika „dobrých“ rodin v naší zemi, tyto umí dobře umístit své potomky, kteří pak „rentiérsky“ přežívají. V páteřních rodinách smetánky svých pár tisíc hlasů Benda vždycky posbírá. Mám tyto lidi za osoby, které dojí tuto zemi.Ročně naši společnost „každý takový Benda“ stojí 3 miliony korun. Nic bych neřekl, být tu ty výsledky práce. 28leté (s ohledem na „menší pauzu“) zevlování ve Sněmovně považuji za katastrofu. Před veřejností se předstírá hra, skutečné cíle nikdy nebudou dosaženy. To je můj názor, na který se ptáte, pane redaktore.Vím, že kritizujete to, že politici, místo aby kreativně budovali, předhánějí se dle vás v tom, kdo sníží rozpočtový schodek, abychom byli v menším mínusu. Jenže tohle k prosperitě krátkou cestou nevede.Novák: Ať si je Benda v parlamentu, jak chce dlouho, jen když prokáže vliv na to, aby se rozum vrátil na zákonodárnou půdu. Vadí mi neustálé a nekonečné zadlužování státu. Až stát rozprodá poslední aktiva, jak to dopadne? Třeba Jako v Řecku: Číňanům spadl (na dlouho) do klína přístav Pireus. Toto je ukázka, kam vedou dluhy, takže 30 let hlasování s těmito výsledky pro ČR? Benda se veze jako všichni. Ano, nelze na něj svalit veškerou vinu, ale mohl by mít kus zdravé sebereflexe. S normálním člověkem by ostuda třískala. Jak jinak nazvat to, když máte šance a promarníte je?Mohl byste uvést nějaký příklad zamřených šancí?Novák: Milan Urban, předseda hospodářského výrobu, v roce 2014 uvedl jako hosta generálního ředitele dalšího „matadora“ Beneše a jeho náměstka Hlaváče, aby prezentovali rozvoj ČEZu jakožto dominantního energetického hráče ČR. Beneš s Hlaváčem přednesli řadu rozvojových plánů, hlavně k dokončení modernizace jaderné elektrárny. Druhý den, 10. 4. 2014, představenstvo ČEZu zrušilo tendr na dostavbu Temelína. Zamázli 2krát 1 200 megawattů, a to pro zcela nevěrohodné důvody. Stavba se měla realizovat nejméně 5 let od „prvního betonu“. Zkušený poslanec Benda se měl zeptat: „Vážení pánové, vy jste neslyšeli Beneše s Hlaváčem a návrh rozvoje koncepce?“ Benda a spol toto jako opoziční poslanci měli udělat povinně. Benda a spol. jsou pro mě 28 let se vezoucími pasivním cestujícími. A Benda se dokonce poveze dále...Říkáte, že hledat chybu v jednom poslanci asi nelze… Mimochodem pamatujete, co řekl kdysi pro Denní Telegraf otec Marka Bendy Václav Benda? „Bylo by banální a nevěrohodné, i když pravdivé, opakovat, že jsem se do politiky dostal proti své vůli a že bych v ní nechtěl strávit celý život.“Novák: Totéž, co o M. Bendovi, to si myslím o Hamáčkovi i Vojtěchovi Filipovi. Filip jezdil pořád kolem Temelína. Prostě politici nemají žádnou předvídavost. Ono těch neřešených katastrof je více: předražené základní životní potřeby, povodně, kůrovec, energetika atd. Starý Václav Benda byl podle mne lokaj cizích mocností. Že rod pokračuje prací v politice, to mě nepřekvapuje.Považuji se za důchodce s aktivním přístupem ke společenskému dění, které mě nenechává klidným, co do vývoje naší societás... Jsme v krizi i kvůli podivné činnosti parlamentu, resp. spíše pro jeho nečinnost. Kdyby tam lidé reálně fluktuovali a byli voleni s přihlédnutím ke skutečným kvalitám, asi bychom už dávno měli nové jaderné bloky a les nesežraný kůrovcem.Sami víte, že toto je jen malá výseč toho, co se po revoluci 1989 dávno mělo s úspěchem dotáhnout do konce. A zatím nekonečné žvanění. Nic osobního proti Bendovi. Ale neskáču radostí, že tato země je částečně v rukou právě takovýchto liknavců. Slyšel jste o želvě Darwina?Jak to míníte?Novák: Víte, čím je známa?Tím, že byla?Novák: Přesně tak. Ptejme se, zda to stačí. Jinak výrobní náklady žvanivců jsou dva rohlíky a deset deka vlašáku (+ 2 piva). Vidíte-li poslanecký plat, spočítejte si, kolikanásobně je tato „elita“ za své „výkony“ přeplácena…Pane Foldyno, Vy se Marka Bendy docela zastáváte, ten o vás v roce 2014 řekl, že mluvíte jako Gottwald… Šlo o spor o církevní restituce. Někteří v nich vidí největší státní tunel všech dob. Vy jste proti restitucím. Benda byl jejich tváří…Foldyna: Na tento výrok Marka Bendy si nevzpomínám… Pana Marka Bendy si naopak vážím, politiku dělá docela profesionálně, tedy v tom smyslu, že se s ním o politice dá diskutovat. Netvrdím, že spolu ve všem souhlasíme. Velmi často nesouhlasíme. Polemika má ale smysl, není to žádný dogmatismus. Pan Benda patří ke konzervativním politikům, není to žádný liberální demokrat, je s ním i kloudná řeč… To podle mě z něj politika právě dělá. Nesouhlasím s jeho postoji k církevním restitucím. Rád s ním o všech věcech diskutuji. Marek Benda je soupeř, nikoli nepřítel.Není možné, že lidé tolik let ve Sněmovně budou trochu odtrženi od reality?Foldyna: Rád se obklopuji v odborných otázkách těmi, kdo v konkrétním profilovém oboru něco znamená. Čerpáním informací od nich si buduji názor. Pro mě je to naprosto přirozená věc. Nehraji si na to, že všemu rozumím. Politik všecko obsáhnout nemůže. Je ale fakt, že ve Sněmovně občas přijde k řečnickému pultíku poslanec, který z místa káže jako laureát Nobelovy ceny, přitom zrovna v daném oboru (o otázkách, kterého se zrovna diskutuje) vzdělán být nemusí. Tohoto jsem si v politice všiml. Politika je ale také řemeslo, Benda se určitě za ta léta něčemu naučil.Teď po Volbách paní Pekarová-Adamová hovoří o čistkách či o „vymetání ministerstev“… Když se Bendy zastáváte, zeptám se obecně, myslíte, že se Vás zastane on? Ministerstvo vnitra vidí SPD jako stranu „extrémistickou“… Pokud se teď začnou utahovat šrouby?Foldyna: Snad se nevrátíme do temných dob proskribování a lustrací. Výrok Pekarové-Adamové zní děsivě. Co udělá Marek Benda, to ví on. Jak jsem začal, důležité je diskutovat. Že máte jiný názor, to by z vás nemělo automaticky dělat nepřítele státu. Sněmovna přišla o „pár mladých“, trochu zestárla. Jestli je Benda jako želva Darwina? Vnímám to jinak. Dá se s ním mluvit. Což považuji za dobré.Pokud se vrátíme do dob totality, asi to nebude kvůli Bendovi. Nebezpeční jsou pro mě ti, kdo zpochybňují tradiční formu života. Nebezpeční jsou předsudečně nenávistní. Nebezpeční jsou novodobí cenzoři, na nichž se zakládá rozmáhající se cancel culture neboli „kultura rušení“…Díky za rozhovor oběma respondentům.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211025/je-to-jeho-individualni-nazor-rakusan-odpovedel-senatorovi-o-piratech-lide-ale-vidi-hadku-16287177.html

https://cz.sputniknews.com/20211023/cekaji-nas-tezke-chvile-a-ostuda-jako-v-roce-2009-fiala-promluvil-o-planech-a-schytal-to-16268425.html

https://cz.sputniknews.com/20211021/ano-a-spd-zuri-kvuli-planu-petikoalice-chova--se-nedemokraticky-a-necti-pomerne-zastoupeni-16239558.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

česká republika, parlament, poslanecká sněmovna