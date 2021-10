https://cz.sputniknews.com/20211025/migranti-zranili-dva-polske-vojaky-ve-snaze-dobyt-utokem-hranici-video-16287925.html

Migranti zranili dva polské vojáky ve snaze dobýt útokem hranici. Video

Migranti zranili dva polské vojáky ve snaze dobýt útokem hranici. Video

Dva polští vojáci utrpěli zranění při pokusu nelegálních migrantů zaútočit na hranici z běloruské strany, prohlásila polská pohraniční služba. 25.10.2021, Sputnik Česká republika

„O víkendu došlo ke dvěma pokusům o silové překročení hranice. Agresivní skupiny počtem asi 60 a 70 lidí házely na příslušníky Pohraniční stráže a vojáky Vojska polského kamení a větve. Dva vojáci skončili v nemocnici. Oba pokusy o násilné proniknutí do Polska byly zmařeny,“ píše se ve zprávě.Pohraničníci tvrdí, že za uplynulých 24 hodin zaznamenali 508 pokusů o nelegální překročení bělorusko-polské hranice a zadrželi 19 nelegálních migrantů ze Sýrie, Iráku a Palestiny.Litva, Lotyšsko a Polsko činí v poslední době prohlášení, že zadržují na hranici s Běloruskem stále více migrantů, obviňují také Minsk ze způsobení migrační krize. Polské úřady vyhlásily na pohraničních územích mimořádný stav a nasadily na ochranu hranice armádu a policii. Bělorusko zase tvrdí, že sousední země násilně vypovídají nelegální migranty, přičemž mnozí mají zranění.Podle slov běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka nedokáže republika déle držet proud lidí, protože kvůli sankcím Západu nemá na to „ani peníze, ani síly“.Německý ministr vnitra Horst Seehofer podpořil rozhodnutí Polska o výstavbě ohrady na hranici s Běloruskem kvůli situaci s nelegální migrací.Situace s nelegální migrací podle ministra tlačí na Německo a celou Evropu. Poznamenal, že hranici mezi Německem a Polskem hlídkují ve dne v noci stovky pohraničníků a v případě potřeby je politik připraven zvýšit jejich počet.„Uvnitř Evropy nemá být podle možnosti žádná hraniční kontrola. Je to ale možné pouze v případě, že funguje ochrana vnější hranice,“ míní Seehofer.Dříve potvrdil, že navrhl Polsku zorganizovat společné hlídkování hranice kvůli běžencům, kteří přicházejí do EU přes Bělorusko.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

