Míra nákazy neslábne, začínají platit přísnější opatření

Míra nákazy neslábne, začínají platit přísnější opatření

Poslední statistické údaje svědčí o tom, že koronavirus není na ústupu. V neděli bylo evidováno 1 823 nakažených, zatímco přesně před týdnem laboratoře... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

Rovněž se zvýšil počet hospitalizovaných, a to na 885. Co se týče pacientů v těžkém stavu, v současné době je jich 131.Za celou dobu epidemie bylo v zemi od začátku loňského března zaznamenáno přibližně 1,73 milionu případů covidu-19. Počet smrtelných případů na koronavirus je 30 625 nakažených.Vzhledem k alarmující pandemické situaci je od pondělí povinné nosit respirátory ve vnitřních prostorách, včetně pracovišť. Výjimkou jsou situace, kdy lidé mezi sebou udržují minimální rozestup 1,5 metru. Povinnost neplatí v bytech či hotelových pokojích, a pokud jde o členy jedné domácnosti.Zaměstnavatelé také mohou upravit nařízení pro náročné profese tak, že pracovníci respirátor nosit nemusí, nebo ho mohou nahradit rouškou.Vláda projedná opatření proti šíření covidu na základních a středních školách. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a školství Robert Plaga budou navrhovat, aby nenaočkovaní učitelé při výuce nosili respirátory. Tato povinnost se nevztahuje na žáky.Nicméně v okresech s týdenním výskytem nákazy vyšší než 300 případů na 100 tisíc obyvatel se neočkovaní žáci budou po podzimních prázdninách testovat na koronavirus. Testování se bude týkat pouze základních a středních škol. O opatřeních na vysokých školách se zatím nediskutovalo.Plošné testování zaváděno nebude.Minulý týden byla schválena další protiepidemická opatření, která ale začnou platit od začátku listopadu. Preventivní testy na covid-19 budou mít hrazeny ze zdravotního pojištění už jen děti a mladiství do 18 let, dále lidé s alespoň jednou dávkou vakcíny proti koronaviru a ti, kdo se nemohou nechat očkovat. Nadále zdarma budou i testy nařízené lékařem nebo hygieniky.Současně se od listopadu zkrátí doba platnosti negativního testu jako potvrzení o bezinfekčnosti, u PCR testů se zkrátí ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin.Od 1. listopadu personál restaurací bude povinen kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

