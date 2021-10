https://cz.sputniknews.com/20211025/na-ukrajine-podminky-pro-schuzku-prezidentu-zelenskeho-a-putina-oznacili-za-ponizujici-16284518.html

Na Ukrajině podmínky pro schůzku prezidentů Zelenského a Putina označili za ponižující

Politolog Dmitrij Kornejčuk v přenosu televizní stanice NAŠ uvedl, že prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se bude muset „ponížit“ a jet na schůzku s ruským... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle politologa se v létě ukrajinský lídr začal připravovat na scénář přímých dodávek z Ruska, protože už tehdy viděl budoucí problémy se zásobami modrého paliva.Expert vyjádřil jistotu, že Moskva brzy spustí plynovod Nord Stream 2 a podle něj také sníží tranzit plynu přes Ukrajinu.Na závěr Kornejčuk uvedl, že schůzka Zelenského s Putinem proběhne pouze tehdy, bude-li to chtít prezident Ruska.Ukrajina od listopadu 2015 nekupuje plyn přímo od Ruska. Místo toho do plynojemů čerpá palivo získané takzvaným virtuálním reversem. Fakticky toto schéma Ukrajině umožňuje odebírat ruský plyn z tranzitních objemů, které míří do Evropy.Kontrakt na tranzit ruského plynu přes Ukrajiny je platný do konce roku 2024. Kyjev trvá na podepsání nové dlouhodobé dohody, jelikož nechce přijít o dvě miliardy dolarů ročně. Ruští zástupci opakovaně uváděli, že jsou připraveni pokračovat v tranzitu přes Ukrajinu i nadále, ale otázku je podle nich nutné řešit na základě ekonomické proveditelnosti a technického stavu ukrajinské přepravní soustavy plynu.Plynovod Nord Stream 2Nový plynovod Nord Stream 2 vede z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa, má dvě větve o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů ročně. Jeho výstavba byla ukončena 10. Září. Dnes probíhá proces certifikace operátora plynovodu Nord Stream 2 AG. Má dvě etapy, nejdřív musí německý regulátor připravit návrh, poté ho zhodnotí Evropská komise. Celý proces může podle zákonů trvat několik měsíců.14. října ruský vicepremiér Alexandr Novak uvedl, že plynovod bude připraven ke spuštění v nejbližších dnech. Poznamenal, že obchodní dodávky závisí na rozhodnutí zákazníků ohledně získání plynu přes daný plynovod.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

