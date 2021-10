https://cz.sputniknews.com/20211025/novinarska-pata-kolona-babis-zuctoval-s-zurnalisty-kvuli-evropske-unii-16288493.html

„Novinářská pátá kolona." Babiš zúčtoval s žurnalisty kvůli Evropské unii

„Novinářská pátá kolona.“ Babiš zúčtoval s žurnalisty kvůli Evropské unii

Končící premiér Andrej Babiš ve svém tradičním videu Čau lidi věnoval pozornost situaci okolo cen energií. Podle jeho slov o svých plánech snížit DPH na... 25.10.2021

„Mluvil jsem přímo s předsedkyní Evropské komise. Ano, někteří lidé můžou říkat, že je to v rozporu se směrnicí, ale zkrátka je to mimořádná situaci. Evropská unie nás vyzývá, abychom byli akční, tak jsme akční,“ prohlásil premiér Andrej Babiš.Drahý plyn v EvropěZa vysoké ceny energií, podle slov Andreje Babiše, může i nedostatek plynu na evropských trzích.„Ano, i plyn za to může. Kdo může za to, že nemáme dostatek plynu? Kdo tady bránil kapacitě plynovodu Opál? Evropský soud řekl Německu, že tu kapacitu nemůžou využít. A Nord Stream, nový plynovod, tak ty nesmysly, co vykládá Evropa, (…) říkají, že kdyby byla plná kapacita, tak by byla obrovská závislost na Rusku,“ konstatoval končící předseda vlády.Podle jeho slov Evropa je a nadále bude velmi závislá na Rusku, co se týče dodávek nosičů energie. A to nehledě na všechny možné politické proklamace k danému tématu.„Ano, my jsme závislí na Rusku. Můžeme si stokrát říkat, že nejsme, že budeme dělat všechno pro to, abychom nebyli… Jak pan Frans Timmermans sliboval, že nám Katar dodá. Nedodá nám nic! Víte kolik je spotřeba plynu v Evropě? 400 miliard kubíků. A kolik vyrábíme v EU? 50 miliard. Takže je to úplně jasné a je potřeba se k tomu postavit a nevykládat stále nějaké politické deklarace, že té závislosti se zbavíme,“ prohlásil Andrej Babiš.„Je potřeba to zkapacitnit, abychom měli možnost si toho plynu nakoupit podstatně více, a to si myslím, že zlepší situaci. A také někdo musí vyjednávat,“ dodal předseda vlády.Následně se znovu zmínil o proběhlém zasedání Evropské rady. Podle jeho slov někteří žurnalisté odsoudili jeho chování na zasedání, protože usilují o likvidaci svrchovanosti České republiky.„Evropská rada byla velice zajímavá. Samozřejmě, novinářská pátá kolona, která má zájem, abychom byli svrchovaná země, mě hned odsoudila,“ konstatoval Andrej Babiš v reakci na jeho kritiku ze strany novinářů za jeho chování na Evropské radě ve věci jednání o energetice.Řešení migraceAndrej Babiš ve svém videu také nabídl řešení migrační vlny, která už několik let směřuje do Evropy.„To řešení by bylo jednoduché. Kdyby snížili všude v Evropě sociální dávky, tak by sem nikdo nechodil. Oni jdou za těmi dávkami,“ myslí si předseda vlády.Podle jeho slov došlo na poslední Evropské radě k velkým změnám v chápání migrace, neboť se projednávala stavba plotů. To prý nebylo ještě před několika lety vůbec představitelné.Politico o BabišoviO vystupování Andreje Babiše na Evropské radě napsal i portál Politico. Český premiér měl vystoupit proti doporučení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové ohledně energetiky.„Český premiér Andrej Babiš vyzval své kolegy, aby se vzdali myšlenky, že by kdykoli v budoucnosti mohla skončit jejich závislost na Rusku jako velkém dodavateli plynu. „Zapomeňte na to, že budete někdy nezávislí na Rusku, to se nikdy nestane,“ řekl Babiš podle slov jednoho z diplomatů, který je obeznámen s obsahem konverzace,“ napsalo Politico.„Babiš vyzval lídry, aby usilovali o podobné dlouhodobé kontrakty s Ruskem, což je krok, před nímž výslovně varovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, když říkala, že podobné kontrakty by mohly potenciálně brzdit snahy o boj s klimatickými změnami a přechod na obnovitelné zdroje energie,“ uvedlo dále Politico na účet českého premiéra.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

