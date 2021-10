https://cz.sputniknews.com/20211025/ombudsman-krecek-navstivil-v-nemocnici-prezidenta-zemana-16286982.html

Ombudsman Křeček navštívil v nemocnici prezidenta Zemana

Stanislav Křeček navštívil chorého Zemana se souhlasem lékařů a s vědomím prezidenta samotného.„Přesvědčil jsem se, že prezidentovi je samozřejmě poskytována veškerá lékařská péče, kterou nezbytně potřebuje. A mohu říct, že podle mé zkušenosti v tuto chvíli není prezident nikterak omezen ve svých právech, v přijímání návštěv a v komunikaci s nimi,“ cituje zpráva slova Křečka.„Přál bych si, aby byla zachována důstojnost osoby prezidenta a jeho úřadu a současně vytvořen mechanismus, který by umožňoval nezbytnou správu stát,“ dodal veřejný ochránce práv.Podle jeho slov byla vážně narušena komunikace mezi „volenými i výkonnými orgány státu, občanskou veřejností a odbornými lékařskými pracovišti“. To prý vede k neúnosnému nárůstu nenávisti.„Prosím nejen všechny ústavní činitele o racionální, důstojnou a věcnou debatu, která přispěje k ústavnímu řešení současné situace. Pouze tak lze budovat nezbytnou důvěru společnosti v demokratické instituce v zemi. K tomu bych chtěl jako veřejný ochránce práv ve smyslu svých kompetencí co nejvíce napomáhat,“ prohlásil dále veřejný ochránce práv.Zemanovo zdravíPrezident Miloš Zeman je v nemocnici od neděle 10. října. Podle slov jeho ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala jsou důvodem komplikace provázející jeho chronické onemocnění. Lékaři znají prezidentovu přesnou diagnózu, což jim umožňuje cíleně zaměřit léčbu, uvedl v minulosti Zavoral.V souvislosti se zdravím Miloše Zemana požádal předseda Senátu Miloš Vystrčil vojenskou nemocnici o zprávu o zdravotním stavu prezidenta. Ta hovořila o tom, že prezident není schopen vykonávat svoji roli, a že vyhlídky na zlepšení prezidentova stavu, jsou nejisté.V reakci na to Senát začal hovořit o možné aktivaci článku 66 ústavy, který by zbavil prezidenta jeho pravomocí. Kancelář prezidenta republiky vedená Vratislavem Mynářem ovšem zorganizovala tiskovou konferenci, kde na videu ukázali prezidenta plně při vědomí, jak vykonává státnické úkony v přítomnosti jiných ústavních činitelů.Prezidenta Zemana posléze v nemocnici navštívil také bývalý prezident Václav Klaus, jenž uvedl, že prezident s ním několik desítek minut hovořil.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

