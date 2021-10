https://cz.sputniknews.com/20211025/pat-a-mat-uradovali-na-slovensku-zlodejska-nemehla-pobavila-policisty-i-ukrajinske-pohranicniky-16290879.html

Pat a Mat úřadovali na Slovensku. Zlodějská nemehla pobavila policisty i ukrajinské pohraničníky

Pat a Mat úřadovali na Slovensku. Zlodějská nemehla pobavila policisty i ukrajinské pohraničníky

Slovenští policisté na svém účtu na Facebooku zveřejnili další kuriózní případ, kvůli kterému rozum zůstává stát. Mladíci z okresu Sobrance vykradli několik... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-25T23:45+0200

2021-10-25T23:45+0200

2021-10-25T23:45+0200

slovensko

ukrajina

policie

pohraničníci

zloděj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/848/73/8487345_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_ec593297f248b685541f145c0b61e071.jpg

Dva mladíci ve věku 26 a 27 let z obce Bežovce ve východní části Slovenska se dopustili několika loupeží, a to během jedné noci. V jednom domě dvojice navštívila lednici a vzala potraviny, nepohrdli ani holicím strojkem. Z auta, které bylo zaparkováno u vedlejšího domu, vzali ovladače od brány, nabíječky a kabely. Nepohrdli přitom ani osobní kosmetikou. V pořadí ve čtvrtém domě se mladíci obohatili o klíče a doklady.Kromě toho však pachatelé poškodili plot rodinného domu a odcizili vozidlo. Později si však „řidič“ uvědomil, že neumí řídit, a nechal vůz být. Druhý mladík se však k automobilu vrátil. Po jízdě, která však netrvala dlouho, se ocitl uprostřed prázdného pole. Nic netušící vystoupil a šel dál pěšky, až na něj nenatrefila ukrajinská pohraniční služba.Policisté zjistili, že mladíci nejsou žádná neviňátka a už toho mají za sebou dost. Starší muž má dokonce podmínku. Vyšetřovatel Okresního ředitelství Policejního sboru v Michalovcích zpracoval podnět na vzetí do vazby.Oba teď čelí obvinění z přečinu neoprávněného užívání cizího vozidla a přečinu porušování domovní svobody.Pobaveni však nebyli pouze policisté, ale také uživatelé sociálních sítí.„Už ani ti zloději nejsou to, co bývávalo,“ uvádí jeden z uživatelů.„ To byli zfetovaní nebo opilí?“ ptá se další.„Tak tohle je možný jenom na východě,“ uvádí další sledující.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211025/pokus-o-zamaskovani-vrazdy-mlade-pritelkyne-policie-vysetruje-smrt-milenky-16286171.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, policie, pohraničníci, zloděj