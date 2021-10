https://cz.sputniknews.com/20211025/petrov-vyjmeme-li-z-programu-petikoalice-soubory-antibabis-zustanou-to-jenom-nepopsane-listy-16288732.html

Petrov: Vyjmeme-li z programu pětikoalice soubory antiBabiš, zůstanou to jenom nepopsané listy

Mediální expert Vadim Petrov se ve svém příspěvku, který zveřejnil na svém účtu na Facebooku, pustil do koalic Spolu a PirStan. Zajímalo by ho, kdy přesně... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

Dále Petrov uvádí, vyjmeme-li z programu pětikoalice soubory antiBabiš, tak zůstanou jenom nepopsané listy a prázdné floskule. Včera během vystoupení Svobody za ODS na ČT ho prý Řezníček nechal vařit ve vlastní šťávě, když měly padnout konkrétní míry boje nové vlády s koronavirem. Když Svobodovi došly body, co minulá vláda dělala špatně, zmohl se pouze na to, že je potřebná lepší komunikace.Dále Petrov cituje slova bývalého diplomata Jaroslava Bašty:„Vláda bruselské pětky bude muset řešit ekonomické potíže nesrovnatelně horší, než byla krize z roku 2008. Ta svou povahou byla finanční, takže nedopadla na občany bezprostředně, nepocítili to hned a fyzicky. Jenom zvolna zchudli a nadávali na privatizaci zisků a nacionalizaci ztrát. Energetická krize si své označení Matka všech krizí zaslouží. Zdražení úplně všeho bude jen začátek… Věřím, že i tak se podaří dát dohromady vládní většinu, která zahájí obnovu národního státu podobným způsobem jako Poláci a Maďaři. Jiná cesta z nastávající krize neexistuje.“Dále uvádí, že citování Polska a Maďarska probruselské aktivity rozčílí, pozitivní je však to, že tyto státy dělaly něco samy.Petrov dále konstatuje, že časem přestane fungovat opakování, že za vše může Babiš, a média začnou kritizovat vládu.„Když jsem se včera díval ve zprávách na paní, která platila za elektřinu přes 2000, - a teď to bude přes 9000, - skoro celý její důchod (!!!)…,jaká je vize této nové vlády?“ ptá se.Petrov v závěru svého příspěvku navrhuje krizi čelit především doma, v Česku, nikoliv v Bruselu.Komentář BaštyExdiplomat a poslanec SPD Jaroslav Bašta v komentáři pro Prvnizpravy.cz uvedl, že parlamentní volby v ČR se kvůli kauze Pandora Papers de facto odehrály v zahraniční režii, a tím potvrdily koloniální statut Česka. Přesto ale Bašta nepropadá pesimismu. Věří totiž, že energetická krize konečně způsobí znovuobnovení českého národního státu.„Věřím, že i tak se podaří dát dohromady vládní většinu, která zahájí obnovu národního státu podobným způsobem jako Poláci a Maďaři. Jiná cesta z nastávající krize neexistuje,“ uvedl v závěru komentáře Jaroslav Bašta.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

