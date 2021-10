https://cz.sputniknews.com/20211025/polsko-doda-v-utery-do-moldavska-milion-metru-krychlovych-plynu-16295228.html

Polsko dodá v úterý do Moldavska milion metrů krychlových plynu

Polská ropná a plynárenská společnost PGNiG dodá v úterý do Moldavska jeden milion metrů krychlových zemního plynu, uvedla společnost ve svém prohlášení. 25.10.2021, Sputnik Česká republika

Tisková služba moldavského kabinetu dříve v pondělí informovala, že Moldavsko podepsalo smlouvu o zkušebním nákupu jednoho milionu metrů krychlových plynu od společnosti PGNiG.„Společnost PGNiG Supply & Trading ve spolupráci s americko-ukrajinskou skupinou ERU vyhrála výběrové řízení na dodávky zemního plynu do Moldavska,“ uvedla polská společnost ve svém prohlášení. „Bude to první dodávka plynu do této země z jiného než ruského zdroje,“ uvedla společnost PGNiG.Polský operátor upřesňuje, že „PGNiG Supply & Trading (PST) ve spolupráci se skupinou ERU dodá v úterý 26. října do Moldavska jeden milion metrů krychlových zemního plynu“.Společnost PGNiG upřesnila, že dodávky plynu jsou výsledkem výběrového řízení na jedinou dodávku plynového paliva, které vyhlásila státní společnost Energocom. „Tendr byl naléhavě uspořádán kvůli snížení dodávek plynu do Moldavska ze strany Gazpromu,“ uvádí se v prohlášení.Plyn bude dodáván přes hraniční přechod na moldavsko-ukrajinské hranici.V důsledku snížených dodávek plynu vyhlásila moldavská vláda 22. října stav nouze. Podle úřadů země objem plynu dodávaného do země nejenže nestačil pokrýt poptávku, ale také představoval vážné riziko vážných problémů a poruch přepravního systému kvůli nedostatečnému tlaku v plynovodech.Situace v MoldavskuSložitá situace týkající se dodávek plynu do Moldavska se zkomplikovala vinou země samotné. Dluhy za dodaný plyn činí 433 milionu dolarů. Bez jejich zaplacení může dojít k zastavení dodávek, informoval tiskový mluvčí Gazpromu Sergej Kuprijanov. Kuprijanov vysvětlil, že země dluží za již dodaný plyn. Kuprijanov přitom uvedl, že Gazprom je připraven prodloužit kontrakt na dodávky plynu do Moldavska, pokud bude dluh kompletně uhrazen.Kuprijanov vysvětlil, že země dluží za již dodaný plyn. Kuprijanov přitom uvedl, že Gazprom je připraven prodloužit kontrakt na dodávky plynu do M, pokud bude dluh kompletně uhrazen.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

