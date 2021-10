https://cz.sputniknews.com/20211025/predavani-vyznamenani-se-bude-konat-1-ledna-prezident-se-tesi-ze-je-preda-osobne-16294834.html

Předávání vyznamenání se bude konat 1. ledna. Prezident se těší, že je předá osobně

Předávání vyznamenání se bude konat 1. ledna. Prezident se těší, že je předá osobně

Předávání vyznamenání bude z 28. října přesunuto na 1. ledna. Hrad uvedl, že Miloš Zeman se těší, až je předá osobně. 25.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-25T20:46+0200

2021-10-25T20:46+0200

2021-10-25T20:46+0200

česko

miloš zeman

udělování vyznamenání

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/14/12951289_0:364:1200:1039_1920x0_80_0_0_e606925d91426869a669be77ed5ed6c9.jpg

„Prezident republiky dnes potvrdil, že pro ceremoniál spojený s předáním propůjčených a udělených státních vyznamenání využije řádového dne 1. ledna 2022. Těší se, že bude moci státní vyznamenání předat osobně,“ uvádí Kancelář prezidenta.Zmiňme, že v loňském roce bylo udělování vyznamenání odloženo v souvislosti s pandemií koronaviru. V letošním roce je příčinou zdravotní stav prezidenta republiky, který se léčí v Ústřední vojenské nemocnici.Kdo dostane vyznamenáníI když je předávání státních vyznamenání přesunuto, již vyšla najevo některá jména známých osobností, která by měla ocenění obdržet. Mezi nimi je i česká herečka Jiřina Bohdalová, jež by dle všeho měla obdržet od prezidenta republiky Miloše Zemana Řád bílého lva.Na internetu se objevily informace o tom, které osobnosti by letos měly být odměněny státním vyznamenáním. Mezi ně se může zařadit například oblíbená česká herečka Jiřina Bohdalová.Kromě ní by měl ale stejné ocenění získat také bývalý velvyslanec v Rusku Vladimír Remek. Oba dva by se tak měli zařadit k bývalému prezidentovi Václavu Klausovi, generálu Emilovi Bočkovi, kardinálovi Dominiku Dukovi, kteří cenu v minulosti obdrželi. Loni tento řád získal in memoriam také zpěvák Karel Gott.Co se týče dalších ocenění, zatím se uvádí, že medaili Za hrdinství by si měl odnést také velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun. Medailí Za zásluhy mají pak být oceněni například judista Lukáš Krpálek, psychiatr Jan Cimický, hudebník Karel Vágner, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása či radní ČTK Pavel Foltán. Ani letos nebude chybět vyznamenání in memoriam, které bude uděleno podnikateli Petru Kellnerovi, ekonomovi Michalovi Mejstříkovi či vojačce Michaele Tiché.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211025/babis-uvedl-ze-zemanuv-stav-by-se-mel-resit-az-bude-cas-na-prijeti-demise-vlady-16293566.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, udělování vyznamenání